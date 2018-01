Otrovala četiri ljubavnika da bi se dokopala njihovog bogatstva

Majka dvoje djece iz Francuske dobila je 22 godine zatvora jer je otrovala četvero svojih bogatih ljubavnika. Opisuju je kao "psihopata" i "narcisoidnog pervertita", a često zovu i "crnom udovicom".

Patricia Dagorn (55) već se upoznala sa zatvorskim životom jer je služila petogodišnju kaznu u Nici zbog prevare starijeg čovjeka. Bešćutna žena upoznala je 87-godišnjeg Roberta Mazereaua koji joj je dopustio da živi s njim u zamjenu za redovni seks. Nakon što ga je zavela, davala mu je alkohol u koju je potajno ubacila valium i metadon.

https://t.co/Z4x02X8pcr{

2018/01/15



A French woman dubbed the Black Widow for allegedly wooing and then poisoning old men to pocket their money stood trial for murder yesterday in the Riviera town of Nice.

Patricia Dagorn, 57, was accused of ensnaring her elderly alleged ... pic.twitter.com/nt9x41pAiF