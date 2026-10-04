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Otrovali su zemlju, a račun i otrov u njoj ostavili našoj djeci

Piše Dalibor Milas, doktor pastoralne teologije i socijalne etike,
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Otrovali su zemlju, a račun i otrov u njoj ostavili našoj djeci
Godinu dana nakon otkrivanja 35 tisuća tona otpada u Gospiću | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
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Nikakav vlasnički list ni dozvola ni položaj ne daju nam pravo da drugima ostavimo i otrov i račun za njegovo uklanjanje, ponajmanje djeci koja nas danas još ne mogu pitati što smo učinili sa svijetom u kojem će sutra živjeti.

U Gospiću su stanovnici noću fotografirali kamione koji su dovozili otpad pokraj njihovih domova. Ondje gdje su institucije trebale štititi zemlju i vodu, ljudi su bdjeli s mobitelima u rukama. Sad je svima poznato da su na području bivšeg PPK Velebit nezakonito odlagane tisuće tona otpada. Stručni nalazi potvrdili su onečišćenje tla i opasne tvari u podzemnim vodama uz odlagalište, premda je voda iz javne vodoopskrbe, prema nadležnima, sigurna. Krajem rujna predstavljen je plan sanacije, ali plan nije isto što i očišćena zemlja.

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