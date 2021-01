\u00a0

U Slanom je prvi put vidjela more. Zaletjela se i sko\u010dila. To \u0161to je ona mogla ja u \u017eivotu nisam vidio, samo \u0161ta nije govorila. To je \u010dudo od psa. Mi doma smo u \u0161oku. Ne mo\u017eemo vjerovati. Gdje god po\u0111em, izvedem druge pse, ne\u0161to me na nju podsje\u0107a. Vidim njen \u0161tap, lopticu. Kod mene je bila dvije i pol godine. Bila je luda, pro\u017edrljiva, a i ljubomorna. Ja le\u017eim na kau\u010du do\u0111e \u017eena legne kraj mene ona se zaleti me\u0111u nas odgurne nju \u0161apama, totalna drama. Uh... - shrvano \u0107e Botica.\u00a0

Razgovarali smo i s Ivom Franu\u0161i\u0107em, predsjednikom Vatrogasne zajednice Dubrova\u010dko-neretvanske \u017eupanije. I on za Alis ima samo rije\u0107i hvale:\u00a0

- To je bio licencirani pas Hrvatske vatrogasne zajednice, pro\u0161ao sve obuke. Ovo je bila druga godina da je dobila licencu. Oni se svake godine licenciraju, isto kao tehni\u010dki od auta. Mlada je bila. Sve se ovo dogodilo sino\u0107, mladi\u0107 koji je zadu\u017een za nju u \u0161oku je, jo\u0161 uvijek pla\u010de, ko da je \u010dlan obitelji, ma jo\u0161 i gore. Sino\u0107 se tako dogodilo, povra\u0107ala je krv, poku\u0161avali su je spasiti, nisu uspjeli. Ne znam kakav je otrov u pitanju, ne mogu re\u0107. Ka\u017eu da otrov za \u0161takore ima ne\u0161to \u0161to odbija pse, pa tako da ne znamo. To \u0161to je pojela gadno je odmah djelovalo - ka\u017ee Franu\u0161i\u0107.\u00a0