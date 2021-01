'Debeli', trogodišnji rotvajler koji nije mogao hodati, a bezosjećajan vlasnik ga je nakon potresa ostavio lancem vezanog za panj u podrumu u Petrinji stao je na svoje noge i prohodao u privremenom domu Karlovčanke Ive Jurčić, volonterke udruge Najbolji prijatelj.

– Na teren smo izišli po dojavi o napuštenom psu koji je u lošem stanju noću sa stare na novu godinu. Pronašli smo ga u podrumu vezanog teškim metalnim lancem za panj. Bio je vezan za jako kratki lanac, da je i mogao ne bi mogao hodati. Bio je u groznom stanju, preplašen i nije mogao hodati. Uzeli smo ga i odmah odveli veterinarki u Karlovcu Lovorki Rubeši koja je preuzela brigu o njemu - govori Iva, dodajući da je veterinarka Debelom odmah pružila nužnu pomoć, dala mu je vitamine, dobru hranu, injekcije, a nakon nekog vremena se i psihički smirio i dobar je prema ljudima.

Inače je Udruga stupila u kontakt s vlasnikom psa koji ga se odrekao i prepustio skrb o njemu volonterima. Kako se sumnjalo na invalidnost u zadnjim nogama i od prije potresa donatori su mu omogućili da se nad njime provede i CT snimanje, a kontaktirani su i stručnjaci.

– Još ne znamo što je razlog njegovu invaliditetu. Čekamo riječ stručnjaka kojima smo se obratili, da očitaju nalaze i kažu u kakvom se stanju, odnosno bolesti kod Debelog radi. Nakon prve stručne veterinarske pomoći pas je privremeno udomljen kod mene. Posljednjih tri tjedana ga hranim kvalitetnom hranom i sa njim laički vježbanjem provodim fizikalnu terapiju. Naime doniran nam je pasos, svojevrsne gaće koje podižu zadnji dio trupa u zrak kojim svakodnevno vježbamo. Uz to u treninzima koristimo i papuče koje sprječavaju klizanje s obzirom da je još nestabilan i nedovoljno jak. Napredak je svakodnevno vidljiv. U nedjelju se sam digao, samostalno je napravio nekoliko koraka, no još nema dovoljno snage za duži hod i u narednom periodu mu je potrebna fizikalna terapija i akupunktura. Ima strašnu volju unatoč svom teškom stanju. U srijedu je čak nakratko i potrčao. Veliki je to pomak - govori Iva, dodajući da vjeruje da će uz puno pažnje, ljubavi i stručne pomoći sve biti kako treba, o ona će učiniti sve da pas bude samostalan.

Kada se to jednome postigne Debelom će potražiti trajnog udomitelja koji će morati biti svjestan njegove situacije.