Otrovni oblak nad Slavonijom: 'Ovo je već treći put da gori. Mjere zaštite nisu provedene'

Ovo je strašno! Gori plastika razbacana na više od 10 hektara zemljišta tvornice Drava international. Požar je došao do zidova. Temperatura koja se stvara je grozna. Ne možeš prići na manje od 30 metara jer postoji opasnost da nam se otopi oprema. Hidrantska mreža unutar tvornice nema vode, pa svako malo ostajemo bez vode u ključnim trenucima. Ovo je pakao i ovakvo nešto još nisam vidio, govori nam Boris Banjan, zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Osijek, koja je prva izašla na opožareno područje tvornice plastike Drava international.

Požar je u srijedu poslije ponoći izbio u dvorištu tvornice poznatog osječkoga gospodarstvenika Zvonka Bedea, u kojem se nalaze tone i tone golemih paketa prešane plastike koju tvornica koristi za repromaterijal u proizvodnji plastičnih vrećica, podložaka, kutija i razne plastične robe, a koju izvozi u zemlje u kojima je dopuštena uporaba plastike.

Čim se saznalo za požar, odmah su dignute sve raspoložive snage.

- Trenutno se na požarištu nalazi 180 vatrogasaca iz svih okolnih gradova i sela, s 82 vozila, kao i robot civilne zaštite, koji je puno pomogao u presijecanju požarišta. Da ga nije bilo, do tri sata ujutro izgorio bi i objekt. Velika je opasnost jer gori mljevena i uskladištena plastika. Ovo je treći put da ovdje gori u zadnjih desetak godina. Mjere zaštite od požara i sve one mjere koje su se trebale poduzimati ovdje nisu provedene od strane tvrtke - rekao je Slavko Tucaković, glavni vatrogasni zapovjednik, koji je u Osijek pristigao iz Zagreba.

Otkrio je kako su ozlijeđena dva vatrogasca, koje su zbrinuli, a cijela ekipa prve smjene, koja je cijelu noć radila na požarištu, na trijaži je u KBC-u Osijek. Ondje pokušavaju utvrditi je li došlo do trovanja dimom.

- Zamijenjene su snage i nastavlja se gašenje požara, koji će još dugo biti aktivan. Uskoro stiže i novo sredstvo koje ćemo dodati u vatrogasne kamione, a s kojime bi se požar trebao učinkovitije gasiti - rekao je Tucaković.

Istaknuo je kako je sad bitno kontrolirati kakvoću zraka, tla i vode te da se građani moraju pridržavati svih uputa koje izdaju stožeri, posebice se to odnosi na djecu i osobe koje imaju problema s dišnim putovima.

Opasni eksploziv i kiselina

- Iz skladišta tvornice na vrijeme su iznijeli opasni eksplozivni materijal, kiseline, lužine te velike količine goriva i nafte. Oko tvornice postoji i nepristupačni dio, do kojeg vatrogasci ne mogu jer je sve zatrpano plastičnim materijalom. Na teren će morati izaći nadležne inspekcijske službe kako bi utvrdile i uzroke požara te sve druge okolnosti zbog kojih je došlo do ovako velikog požara. Vlasnik je odgovoran i za hidrantsku mrežu i za sve ono što se događa unutar objekta. Problem je plastični materijal koji se otopio, pa je tekuća plastika napunila kanale, ali zahvaljujući brzoj reakciji gradske uprave, zatvoreni su protoci vode prema gradu i pročišćivačima, pa nema opasnosti za građane. Tekuća je plastika opasnost i za vatrogasce na terenu - dodao je. Jedan je vatrogasac upao baš u tu tekuću plastiku, i to kroz šaht, te su ga, s ozbiljnim opeklinama na obje ruke, hitno prevezli u KBC Osijek. Kritično je . Nalazi se na intenzivnom odjelu, a kako se doznaje treba biti prevezen u zagrebačku Kliniku za traumatologiju.

U krugu tvornice izgorjelo je gotovo pola plastične mase, ali ostatak su djelatnici tvornice i vatrogasci bagerima razgrtali kako bi smanjili mogućnost dodatnih zapaljenja.

- To će gorjeti dokle god sve ne izgori - dodao je Tucaković.

Vatrogasci su iz objekata unutar tvornice uklonili 1500 litara natrijeve lužine i 1000 litara hidroklorida. Do 10 sati ujutro vatrogasci su dovezli i na požarište istresli više od 1500 kubika vode.

U trenutku izbijanja požara u tvornici je radila treća smjena radnika. Velika većina njih su stranci iz Nepala i drugih bliskoistočnih zemalja koji su došli u Hrvatsku raditi slabo plaćene poslove koje kod nas nitko ne želi raditi. U Drava internationalu ih je zaposleno preko stotinu i Bede ih je, kako bi im olakšao život, smjestio u krug tvornice osiguravši im spavaonice i smještaj u kontejnerima. Nakon izbijanja požara morali su izaći iz kruga tvornice i našli su se na cesti s torbama i stvarima. Grad Osijek im je osigurao prijevoz i smještaj u sportskoj dvorani, gdje su im osigurani ležajevi i obroci.

- Radni uvjeti u tvornici nisu sjajni i nikad nisu ni bili. Pravo je čudo što se održala toliko dugo. Nema tu zaštite na radu, naknade za ozljede zbog nestručnog rukovanja strojem, a bilo ih je mnogo. Nema tu prekovremenih, nema prava radnika. Ako se netko i pobuni, taj ili sam ode ili ga izbace. Par puta u tvornicu je došla inspekcija. Najavili su se upravi, otvorili vrata hale, doslovce zavirili unutra i zatvorili vrata. Zato nikad nitko ne odgovara za sve što se tu događa. Istodobno, gazda je s proizvodnje vrećica prešao na malo ozbiljnije poslove, pa radi plastičnu galanteriju koja se koristi u prodajnim lancima, kao što su podlošci, kutije, folije u rolama i slično. Sve to izvozi - kaže nam jedan od radnika koji je u toj tvornici radio nekoliko godina samo zato što nigdje drugdje nije mogao naći posao.

Ni radnicima nije jasno kako je gazda Bede mogao tako držati na otvorenom, na zelenoj površini, svu tu plastiku ako postoje pravila za njeno držanje.

O razmjerima potencijalnog ekološkog problema izazvanog požarom plastike govore i snimke s mjesta požara, iz kojih se vidi da kanalom iza tvornice teče tekuća plastika, a da je tim tri metra visokim sprešanim balama zatrpano i drveće i sve drugo zelenilo. Radnici tvrde da je dio te plastike koju tvornica više ne može upotrijebiti u proizvodnji i zatrpan zemljom. Dio tih toksičnih sastojaka iz tekuće plastike sigurno će završiti u vodi i tlu, pa je upitno kako će se dalje postupati po tom pitanju. Zbog velikog požara i dima Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama poslao je jutros SMS stanovnicima Osijeka i upozorio ih na ugrozu.

Kvaliteta vode i zraka

- Sad nam je najvažnija kvaliteta vode i zraka. Imamo mobilne timove na terenu koji to mjere i uskoro ćemo dobiti sve vrijednosti i nove preporuke za građane. Nakon ove katastrofe kao župan tražim da se iz Forenzičkog instituta 'Ivan Vučetić' pošalju svi stručnjaci koji će utvrdili razloge ovog požara, propuste koje je učinio vlasnik ove tvornice. Posljednjih 20 godina svi mi zajedno upozoravamo na njega, na propuste koje svi vidimo, upozoravamo nadležne institucije i inspekcije na koji način se ovdje deponiraju milijuni tona plastike koja je bez ikakve kontrole nabacana svuda uokolo tvornice, po zelenoj površini, pomiješana sa zemljom - rekao je osječko-baranjski župan Ivan Anušić.

Istaknuo je da je ovo velika i opasna ugroza za sve stanovnike županije te da će samo sanacija trajati godinama i koštat će puno.

- Sve to treba snositi i osjetiti i vlasnik ovog objekta, kao i sve službe koje nisu na vrijeme reagirale i koje su trebale doći u tvornicu kad ih se pozivalo i utvrditi kako se i zbog čega ovdje radi tako kako se radi. Svi mi koji ovdje živimo bili smo svjesni da će prije ili kasnije doći do ovakve katastrofe jer do sada je ovdje bilo sedam manjih ili većih požara koji su nagoviještali katastrofu, a za koje isto nitko nije odgovarao. Zato se u istragu ovog požara trebaju umiješati više državne instance - oštrim je tonom kazao župan Anušić, koji živi nedaleko od mjesta požara i tvornice Drava international.

Bede: 'Požar je podmetnut'

Dodao je da će inzistirati na odgovoru na pitanje zašto je hidrantska mreža bila prazna i nefunkcionalna. Naime, upravo to otkrili su prvi vatrogasci koji su pristigli na ionako teško dostupno požarište. Hidranti nisu imali vode čak ni nakon što je gradski Vodovod u te cijevi oko tvornice poslao vodu pod tlakom od 4 bara. Održavanje hidranata jedna je od zakonskih obveza vlasnika svakoga gospodarskog i tvorničkog objekta.

- To je netko sigurno zapalio, jer je to čista plastika. Nije se moglo zapaliti samo od sebe - izjavio Bede za Jutarnji list. Na požarište je došao tek oko devet sati, kad ga je već tražila i policija. Vatrogasce i policiju u tvornici su dočekali članovi uprave. Bede se proizvodnjom bavi cijeli život i za njega se vežu mnogobrojne poznate i velike osječke tvrtke, kao što su Svilana, Litokarton, Nama, Tvornica žigica Drava, Supermarket te tvrtka Doseg, koja je otišla u stečaj i državi ostala dužna 20 milijuna kuna. Čak su tri imale požare. Tvornicu za preradu plastike Drava international pokrenuo je nakon gašenja Tvornicr žigica Drava, gdje je 2011. došlo do eksplozije zapaljivih materijala u kojoj je stradalo pet radnica, od kojih je jedna preminula, a i nekoliko puta prije toga ondje su se događali požari. Bede još 2006. bio optuživan da unutar tvornice, koja se nalazi u centru grada, gomila plastični i eksplozivni materijal u dvorištu, kao i aluminijev prah u bačvama, koji ne smije doći u kontakt s vodom. Drava international prošlu je poslovnu godinu zaključila sa 6,3 milijuna eura više dobiti nego pretprošle godine. To golemo postrojenje proteže se na čak 86 hektara zemljišta koje pripada osječkom prigradskom naselju Brijest. Tvornicu su dogradili velikim strojem za proizvodnju nafte od plastike, čija je turbina proizvedena u postrojenjima NASA-e u Meksiku. Koštao ih je 2,2 milijuna eura. Prema podacima Fine, vlasnici tvornice su otac i sin Zvonko i Marko Bede te Snježana Alerić, direktorica. Drava international primarno ima zaposleno 488 djelatnika s prosječnom plaćom od 788 eura.