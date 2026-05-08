Imamo zidove visoke od pet do deset metara s NATO žicom na vrhu, sigurnosne sustave, alarme i videonadzor, tvrdi ravnatelj kompleksa
GRADILI GA PET GODINA PLUS+
Otvara se bosanski Alcatraz: 'To je najmoderniji zatvorski sustav te se iz njega ne može pobjeći...'
Nakon gotovo pet godina gradnje, na Igmanu iznad Sarajeva završena je gradnja Objekta C u sklopu Kazneno-popravnog zavoda Sarajevo, najvećeg i najsuvremenijeg pritvorskog kompleksa u BiH, ali i jednog od najvećih u regiji. Svečano otvaranje zakazano je za 13. svibnja, a riječ je o projektu vrijednom gotovo 10,7 milijuna eura, od čega je Europska unija osigurala oko 4,6 milijuna.
