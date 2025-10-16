Otvor vrata, man se Očenaša: Svećenika uhvatili s polugolom ženom. Procurila je i snimka

Dramatična snimka koja se brzinom munje proširila društvenim mrežama otkrila je nevjerojatan skandal u malom brazilskom gradu, ostavivši lokalnu zajednicu u šoku i nevjerici. U središtu skandala našao se polugoli katolički svećenik, zatečen u župnom dvoru sa zaručnicom jednog od svojih župljana, koja se u trenutku otkrića skrivala ispod kupaonskog umivaonika.

Svećenik, međutim, tvrdi da je cijela situacija nesporazum i da se žena samo htjela otuširati.

Pogledajte snimku

Drama u župnom dvoru

Incident koji je potresao temelje male zajednice dogodio se 13. listopada u gradiću Nova Maringá, u brazilskoj saveznoj državi Mato Grosso. Prema izvještajima lokalnih medija, bijesni zaručnik, u pratnji nekoliko muškaraca, upao je u župni dvor crkve Naše Gospe od Aparecide kako bi se suočio sa svećenikom, ocem Lucianom Bragom Simpliciom.

Na snimci se vidi kako grupa muškaraca verbalno napada vidno zbunjenog svećenika, koji je na sebi imao samo kratke sportske hlače. Stajao je ispred svoje svećeničke odjeće i religijskih simbola dok je pokušavao napustiti sobu, no razjarena gomila mu je prepriječila put. Zahtijevali su da otvori vrata spavaće sobe, uvjereni da se iza njih skriva zaručnica koja je nestala dok je njezin partner bio izvan grada. Svećenik je to odbio, tvrdeći da unutra nema nikoga.

Foto: Twitter

Oče, otvori vrata!

Nakon što svećenikovo kucanje i uvjeravanje nisu urodili plodom, strpljenje prevarenog zaručnika je nestalo. U naletu bijesa zgrabio je drveni stolac i njime razvalio prvo vrata spavaće sobe, a zatim i vrata kupaonice koja su također bila zaključana.

Prizor koji su zatekli unutra šokirao je sve prisutne i ubrzo postao viralan. Ispod kupaonskog umivaonika, sklupčana na podu, ležala je 21-godišnja zaručnica. Uplakana žena bila je odjevena samo u majicu bez rukava i kratke hlače. Muškarci su je izvukli iz skrovišta, a cijeli je događaj zabilježen kamerom mobitela, što je kasnije dovelo do globalne sramote za sve uključene.

Foto: Twitter

Svećenikovo bizarno objašnjenje

Unatoč kompromitirajućoj situaciji, i svećenik i pronađena žena negirali su bilo kakav seksualni odnos. Otac Simplicio ponudio je objašnjenje koje su mnogi dočekali s podsmijehom. Kako prenosi New York Post, svećenik je tvrdio da je žena bila u njegovoj kupaonici jer se trebala otuširati nakon napornog dana rada u crkvi.

U audiozapisu koji također kruži internetom, Simplicio dodatno pojašnjava:

"Pitala je za dopuštenje da iskoristi jednu od soba kako bi se presvukla i otuširala. U šali je rekla:

'Oče, spavat ću tamo', a ja sam joj rekao da spava vani. Bila je sama, a zaručnik je otputovao."

Ovaj skandal izazvao je brzu reakciju Crkve. Biskupija Diamantino, koja nadgleda župu, objavila je službeno priopćenje u kojem potvrđuje pokretanje interne istrage.

"Obavještavamo vas da se, imajući na umu dobro Crkve i naroda Božjeg, već poduzimaju sve potrebne kanonske mjere. Molimo sve za razumijevanje i molitve", stoji u priopćenju.

Foto: Twitter

Prema pisanju britanskog The Sun-a, otac Simplicio je do daljnjega udaljen sa svih svećeničkih dužnosti dok se istraga ne završi. Istragom će se utvrditi je li prekršio Zakonik kanonskog prava iz 1983. godine, koji svećenicima zabranjuje afektivne ili seksualne odnose.

Skandal je duboko podijelio malenu zajednicu od nešto više od 5000 stanovnika. Dok jedni oštro osuđuju svećenika i nevjernu zaručnicu, drugi izražavaju žaljenje zbog javnog sramoćenja i načina na koji je istina izašla na vidjelo.

Cijeli slučaj dobio je i pravni epilog. Mlada žena je podnijela policijsku prijavu, ali ne protiv svog zaručnika ili svećenika, već zbog neovlaštenog širenja snimke koja je narušila njezinu privatnost.

Dok istraga traje, a zajednica pokušava zaliječiti rane, sudbina oca Luciana Brage Simplicia ostaje neizvjesna, a sramota koja je pala na malu brazilsku župu odjekuje diljem svijeta.

