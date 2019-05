Otvoren dio magistrale pokraj Podgore, promet i dalje otežan

Magistrala kod Podgore koja se prošli tjedan urušila, u četvrtak u poslijepodnevnim satima otvorena je za promet, ali se i dalje odvija otežano. Naime, radovi na ukopavanju ceste još uvijek traju te je postavljena privremena signalizacija pa se automobili propuštaju naizmjenično.

No, kako doznajemo, magistrala bi uskoro trebala biti potpuno otvorena.

Provalija koja je nastala zbog odrona, u kojoj je nestalo 30-ak četvornih metara trake tek će se sanirati. Kako smo već ranije izvještavali, ta dionica je već više puta 'krpana' u posljednje vrijeme i to zbog vidljivih pukotina. Prvo se njih pokušavalo sanirati bitumenskom masom no kako to nije djelovalo, izmijenjen je asfalt na toj dionici.

No, problem očito nije bio površinski te je usprkos navedenim zahvatima cesta naprosto propala. Kamene gromade su se odvalile s padine i pale šetnicu odnosno plažu koja se nalazi ispod same magistrale.