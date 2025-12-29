Otvoren poziv: Vlada osigurala 500 tisuća eura potpore za poljoprivrednike Hrvate u Srbiji

Hrvatsko nacionalno vijeće (HNV) i fondacija „Cro fond“ pozvali su u ponedjeljak poljoprivrednike hrvatske zajednice u Srbiji da se prijave za potporu koja je u vrijednosti pola milijuna eura osigurala hrvatska vlada.

„Prvi je to program pomoći Hrvatima u Srbiji u području poljoprivrede od koje živi veliki broj pripadnika ove zajednice“, rekla je pred oko 70-tak poljoprivrednika u selu Mala Bosna saborska zastupnica i predsjednica HNV-a Jasna Vojnić.

Na prvom u nizu javnih sastanaka koji će biti održani narednih 10-tak dana u mjestima s većim brojem Hrvata istaknuto je kako će jedno poljoprivredno gazdinstvo moći dobiti najviše 10.000 eura, za kupovinu strojeva i mehanizacije, kao i opreme za ratarstvo, stočarstvo, voćarstvo, podizanje višegodišnjih nasada, zakup zemlje, i drugo.

Natječaj će biti otvoren do 23. siječnja a financijsku potporu će moći dobiti pripadnici hrvatske zajednice, upisani u birački popis hrvatske nacionalne manjine u Srbiji, rečeno je okupljenima.

Posebno će se vrednovati aktivizam u zajednici i pri crkvi, kao i članstvo u hrvatskim udrugama.

Poslove praćenja provedbe programa pomoći obavljat će fondacija „Cro fond“ u Subotici uz pomoć HNV-a.

Raspisivanju natječaja prethodila je izrada Registra hrvatskih gospodarstvenika i poljoprivrednih gospodarstava u Srbiji koja je bila temelj za upućivanje zamolbe hrvatskoj vladi za tu vrstu potpore Hrvatima u Srbiji.

Podaci su pokazali, prenijeli su hrvatski mediji u Vojvodini, kako je riječ o manjim gospodarstvima, koji raspolažu zemljom površine do 10 hektara, te da najviše trebaju potporu za obnovu mehanizacije, zatim zakup zemlje, proširenje skladišta, jačanje stočnog fonda.

Inicijativa se temeljila na iskustvima mađarske zajednice i fondacije „Prosperitate“ koju je financirala Mađarska.

Kroz poticaje gospodarstvenicima oni su financirali kupovinu strojeva ili zemljišta, seoskih kuća, izgradnju pogona, pokretanje biznisa.

Hrvatski gospodarstvenici u Vojvodini, prije svega poljoprivrednici, nisu do sada imali takvu potporu zbog čega nisu bili konkurentni na tržištu, navedeno je u zaključcima Registra hrvatskih gospodarstvenika i poljoprivrednih gazdinstava u Vojvodini.