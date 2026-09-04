Otvorena izložba crteža Damira Karakaša: 'Sve vas pozivam na sutrašnji prosvjed za čistu Liku'

Kako objasniti slike mrtvom ježu? Naziv je to izložbe crteža Damira Karakaša koja je u petak otvorena u Galeriji Šira u sklopu Festivala svjetske književnosti. Izložba predstavlja izbor iz različitih ciklusa nastalih u više od tri desetljeća, a većina crteža prikazuje svijet priprostih ljudi, ratne motive, mračnu i licemjernu stranu čovjeka... Čitav događaj započeo je performansom samog Damira Karakaša, a među izloženim radovima našli su se i oni studenata Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, Barbare Jurić, Karla Sabolića i Franke Vrljić.

- Ovi crteži objavljeni su i u knjizi koja je upravo izašla u izdanju OceanMore, za koju smo profesor Frano Dulibić i ja pisali tekstove, a Klasja Habjan napravila je dizajn. Ono što je na ovoj izložbi jako zanimljivo za doživjeti jest taj odnos između najranijih Karakaševih crteža i onih najrecentnijih, gdje se mogu vidjeti različite mijene njegova izraza - rekla je Nevenka Šarčević, autorica koncepta izložbe.

Zagreb: Damir Karakaš umjetničkim performansom otvorio vlastitu izložbu | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Istaknula je i kako se Karakašev imaginarij odlikuje bizarnošću te ponekad i morbidnošću, a osvrnula se i na činjenicu da izraz Damira Karakaša treba sagledati i u kontekstu njegove inspiriranosti djelom Josepha Beuysa, na kojega se posebno referirao upravo performansom "Kako objasniti slike mrtvome ježu?", čiji je naziv zapravo parafraza Beuysove akcije iz 1965. godine. Svoje izlaganje završila je citatom iz romana "Sunčanik", koji je također povezala s ovom izložbom.

- Voljela bih se na kraju osvrnuti na jednu rečenicu iz 'Sunčanika', nedavno objavljenog romana Damira Karakaša, u kojem djed i unuk traže vraga i u jednom trenutku, sad ću citirati, unuk pita djeda 'A dede, jesu li crne misli da ćemo mi vidit vraga?', na što mu djed odgovara 'Nisu, to su lipe misli'. S tim u vezi, crtež može biti i posrednik ideje da bi malom ježu za savladavanje naoko nadmoćnijeg rogatog, bilo dobro prepoznati ga - zaključila je Šarčević.

Zagreb: Damir Karakaš umjetničkim performansom otvorio vlastitu izložbu | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Okupljenima se nakon toga obratio i sam Damir Karakaš:

- Jako sam uzbuđen i možda je bolje da ne govorim nešto dodatno da ne bih sve pokvario. Zahvalio bih svima koji ste došli, zahvalio bih svima koji su mi pomogli da realiziram ovako lijepu večer i pozvao bih vas sve sutra na prosvjed za čistu Liku.

Izložba ostaje otvorena do 11. rujna, a popratni program u sklopu Festivala svjetske književnosti uključuje razgovor s Damirom Karakašem na tribini Između slike i riječi, kao i tematsko izlaganje Frane Dulibića naslovljeno "Karakašev imaginarij u crtežu".

Zagreb: Damir Karakaš umjetničkim performansom otvorio vlastitu izložbu | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Svečano otvorenje Festivala svjetske književnosti održat će se u subotu u 20:00 sati u HNK2, a festival otvara palestinska autorica Adania Shibli s kojom će razgovarati glavni urednik nakladničke kuće Fraktura Seid Serdarević.