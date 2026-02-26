Otvoreno reciklažno dvorište Muć, vrijedi oko milijun eura

U radnoj zoni Prisike u četvrtak je otvoreno Reciklažno dvorište Muć, vrijedno nešto manje od milijun eura, a mještani će uskoro dobiti i spremnike za miješani komunalni otpad, papir i plastiku.

Ugovorena vrijednost projekta je 993.000 eura, a 85 posto je financiran EU sredstvima, dok je ostatak namiren iz županijskih i vlastitih sredstava, rekao je novinarima načelnik općine Muć Mate Bebić.

Po zadnjem popisu stanovništva, na području općine Muć živi nešto manje od 4000 stanovnika. Jedinice lokalne samouprave koje imaju više od 3000 stanovnika dužne su imati reciklažno dvorište, a mi smo sada taj uvjet ispunili, dodao je.

"Mislim da će ljudi biti oduševljeni i svjesni važnosti projekta za našu općinu", kazao je Bebić dodavši da su do sada imali nisku stopu odvajanja otpada.

Mještani Muća svoj otpad od 1. ožujka više neće odlagati na Karepovcu, već u šibenskom Bikarcu, što će neznatno podići cijenu odvoženja otpada, najavio je.

Direktorica komunalnog poduzeća Muć Biljana Leskur kaže da se u reciklažnom dvorištu nalaze kontejneri za odlaganje glomaznog otpada, a ispred ulaza ploča s nazivima i šiframa otpada koji se tu može odlagati.

Najavila je da će reciklažno dvorište raditi pet dana u tjednu, a u slučaju većih potreba bit će otvoreno i subotom. Ako se radi o većoj količini otpada, to se može telefonom najaviti komunalnom poduzeću u Muću.

"U reciklažnom dvorištu može se odložiti plastika, guma, papir, boce, odjeća, obuća, azbest, metal, staklo. čak i pesticidi. S dvorištem ćemo nastojati povećati stopu odvajanja otpada, a naše komunalno poduzeće radi na nabavi spremnika za odvajanje otpada", kaže Leskur.

Uskoro će komunalno poduzeće ispred kuća postaviti spremnike za miješani komunalni otpad od 120 i 240 litara, a do kraja godine namjeravaju podijeliti plave i žute spremnike za papir i plastiku.