Ova je grupa silovala djevojke u Engleskoj. Osudili su ih na ukupno 174 godine zatvora

Grupa od sedam muškaraca palestinskog podrijetla koji su seksualno iskorištavali dvije ranjive djevojke na sjeveru Engleske osuđeno je u srijedu na ukupno 174 godine zatvora, javlja Reuters. Ova presuda dolazi nakon što su proglašeni krivima u najnovijem suđenju vezanom uz višegodišnji skandal s grupama silovatelja (grooming gangs).

Skupina muškaraca osuđena je u lipnju nakon suđenja koje je obuhvatilo ukupno 50 kaznenih djela, uključujući 30 točaka silovanja, koja su se dogodila između 2001. i 2006. godine.

Tužitelj Rossano Scamardella rekao je porotnicima na početku suđenja na Krunskom sudu u ulici Manchester Minshull da su dvije žrtve "predane radi seksa, zlostavljane, ponižavane, a zatim odbačene".

Scamardella je također rekao da su dvije djevojke bile poznate socijalnim službama i da "nije tajna" da su imale spolne odnose sa starijim južnoazijskim muškarcima poput optuženika. Optuženi muškarci negirali su optužbe, ali su u srijedu jednoglasno osuđeni i kažnjeni zatvorom u trajanju između 12 i 35 godina, priopćilo je britansko Krunsko tužiteljstvo.

Osuđeni su: Pakistanac Mohammed Zahid (65) iz Crumpsalla, proglašen je krivim za silovanje djevojaka A i B, za nemoralno ponašanje s djetetom i za poticanje djeteta na seksualni odnos te je osuđen na 35 godina zatvora, Mushtaq Ahmed (67) i Kasir Bashir (50) iz Oldhama, također podrijetlom iz Pakistana, proglašeni su krivima za više slučajeva silovanja i nemoralnog ponašanja s djetetom u vezi s djevojkom B. Ahmed je osuđen na 27 godina, a Bashir na 29 godina zatvora, Mohammed Shahzad (44), Naheem Akram (49) te Nisar Hussain (41) iz Rochdalea proglašeni su krivima za višestruke slučajeve silovanja djevojke A. Shahzad i Akram osuđeni su na 26 godina, a Hussain na 19 godina zatvora, Roheez Khan (39) iz Rochdalea, podrijetlom iz Pakistana, proglašen je krivim za jedan slučaj silovanja djevojke A i osuđen je na 12 godina zatvora.

Ovaj skandal se ove godine vratio u javnost nakon kritika Elona Muska upućenih premijeru Keiru Starmeru. Vlasnik platforme društvenih medija X optužio je Starmera da se nije pozabavio skandalom dok je bio glavni britanski tužitelj, što je Starmer ljutito odbacio.

U lipnju je Starmer prihvatio preporuku za pokretanje nacionalne istrage o grupama silovatelja koji su seksualno iskorištavali tisuće djevojaka, dan nakon što je sedam muškaraca osuđeno.

Istraga iz 2014. godine otkrila je da je najmanje 1400 djece bilo žrtva seksualnog iskorištavanja u Rotherhamu, u sjevernoj Engleskoj, između 1997. i 2013. godine. Prema izvještaju, većina poznatih počinitelja bile su osobe pakistanskog podrijetla, a lokalni službenici često su izbjegavali istraživati etničko podrijetlo zbog straha od narušavanja zajednice ili optužbi za rasizam.