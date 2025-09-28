Petorica zatvorenika seksualno se iživljavala nad šestim, tukli su ga, a jedan mu je i prijetio

Stravičan slučaj seksualnog zlostavljanja i iživljavanja na sjeveru Hrvatske rezultirao je optužnicom koju je, Županijsko državno odvjetništvo Varaždinu nakon provedene istrage podiglo protiv petorice hrvatskih državljana starih 34, 23, 44, 48 i 25 godina..

Terete ih da su kaznena djela počinili u prosincu 2023., kao osobe lišene slobode u jednoj ustanovi zatvorskog sustava, na štetu žrtve, 46-godišnjeg zatvorenika.

Konkretno dvojicu okrivljenika u dobi od 34 i 23 godine terete za teško kazneno djelo protiv spolne slobode na osobito okrutan ili ponižavajući način. Riječ je o kvalificiranom obliku djela za koje je zakonom zapriječena kazna od 5 do 15 godina.

Sva petorica optužena su za pokušaj nanošenja teške tjelesne ozljede žrtvi, a 34-godišnjaka terete i da mu je prijetio.

Optužnica još treba proći potvrđivanje na Županijskom sudu u Varaždinu.