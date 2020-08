Ova mjesta morate posjetiti u dolini Neretve, a probajte i specijalitete od jegulja i žaba

<p>Jeste li ikad posjetili Neretvu? Naši Putoholičari oduševili su se domaćinima i prirodnim ljepotama koje ondje nude. Hrvatska je uistinu prepuna jedinstvenih doživljaja i uvijek postoji nešto novo za otkrivanje. U našem serijalu "Odmor kakav zaslužujte" Iva i Branko otišli su do Dubrovačko-neretvanske županije, točnije u dolinu Neretve. Prva destinacija bio im je Vid, mjesto nedaleko od Metkovića, gdje se nalazi Arheološki muzej Narona.</p><p>Sagrađen je iznad hrama što je podignut oko 10. godine pr. Kr. u čast cara Augusta. Na površini od oko 1000 m2 nalazi se 900 eksponata nađenih u hramu, na forumu ispred njega i cijelom lokalitetu antičke Narone. Svakako najznačajnija je skupina kipova koji predstavljaju careve i članove njihovih obitelji. To je jedini muzej u Hrvatskoj koji je sagrađen izravno na iskopinama.<br/> <strong>Iva i Branko otišli su potom na fotosafari dolinom Neretve</strong>, koja je savršen labirint kanala okićenih lopočima. Vožnja deltom Neretve u tradicionalnoj neretvanskoj lađi jedinstven je doživljaj. </p><p>Naši Iva i Branko vozili su se lađom koja je izrađena prije nekoliko stotina godina Kleku. A svakako je bio zanimljiv podatak da izrada jedne lađe traje sedam godina.<br/> A doći na Neretvu a ne probati delicije - poznati neretvanski brudet, jegulje, žabe ili možda rižot, bila bi grehota.</p><p><br/> <strong>U konobi <a href="https://neretvanska-kuca.com/" target="_blank">Neretvanska kuća</a></strong>, uz pomoć kuhara Cristiana Franka Jerkovića, Iva i Branko naučili su kako se radi rižoto od žaba.</p><p>A nakon što su dobro pojeli, zaputili su se do <a href="https://www.maraton-ladja.hr/natjec.htm" target="_blank">Udruge lađara Neretve</a>, koji su im kazali kako se tradicionalni Maraton lađa održava svakoga kolovoza, a utrkuju se od Metkovića do Ploča.</p><p>Cilj Maratona lađa je očuvanje te otrgnuće od zaborava i propadanja stare izvorne neretvanske lađe. Ono što je Sinjska alka za Cetinsku krajinu, to je Maraton lađa za dolinu Neretve, ono što je gondola za Veneciju, to je lađa za Neretvane.</p><p><br/> Produžili su potom do <strong>Komina kako bi isprobali <a href="https://www.kiteboarding-komin-neretva.com/" target="_blank">Kiteboarding Komin Neretva</a></strong>. To predivno mjesto, okruženo rijekom Neretvom, Jadranskim morem i nekoliko malih sela, još nepoznatih na kiteboarding karti svijeta.</p><p><br/> Ušće Neretve najbolje je hrvatsko kiteboarding mjesto, idealno za sve razine kitesurfera. Odredište kao s razglednice, dobar vjetar, epski plitka voda i mali valovi. Ples šarenih zmajeva definitivno mijenja vizuru neba. Sezona traje od svibnja do rujna. </p><p>Pogledajte kako su se proveli naši Putoholičari.</p>