Toplomjeri, pleksiglas, dvije smjene: Ova škola je spremna za nastavu s novim mjerama

Nova školska godina počinje za sedam dana, a srednja strukovna škola Vice Vlatkovića koja broji 620 učenika, kaže njezin ravnatelj, organizirala se najbolje što može u ovim posebnim pandemijskim uvjetima

<p>Mjerač temperature uperen u glavu dočekat će svakog učenika koji kroči u Srednju strukovnu školu Vice Vlatkovića u Zadru. Dobili smo ga i mi, za vrijeme posjeta toj školi u petak. Na taj način provjeravat će se temperatura đaka, koja je jedan od prvih simptoma korona virusa.</p><h2>Klupe složene da između učenika bude traženi razmak</h2><p>- Postavit ćemo 50 komada barijera od pleksiglasa. Već smo ih montirali u administraciju, kamo učenici dolaze po raznorazne potvrde, bit će ih kod pedagoga i psihologa i u računalnim učionicama u kojima nije moguće održavati distancu. Eh, da smo ranije znali da će ovo biti potrebno, sve bi to naši učenici sami montirali - rekao nam je <strong>Tihomir Tomčić</strong>, ravnatelj zadarske strukovne škole čiji su učenici poznati po vještim rukama pri izgradnji namještaja za siromašne te električnih i solarnih jurilica za natjecanja pa i 3D printera. </p><p>U ostalim učionicama imaju mogućnost poštivanja distance. Tako su složili klupe, da među učenicima koji će uskoro doći, bude traženi razmak. Na mjestima gdje neće sjediti školarci, polijepili su X-eve. Tako će u svakom redu sjedit po četiri učenika, što je izvedivo jer im razredi broje po 20- ak djece. </p><h2>Ponovo će se uvesti dvije smjene</h2><p>Dezinfekcijska sredstva montirali su na ulazu u školu i u radionice, koje imaju i stražnje ulaze iz dvorišta, predviđene da se njima dolazi ove školske godine, te po hodnicima na svakom katu škole sa 620 učenika.</p><p>Škola koja je do sad radila u jednoj smjeni, uvest će ponovno dva turnusa.</p><p>- Osim toga, podijelit ćemo ih i u dvije grupe. To znači da će jedna grupa ići u školu jedan tjedan, a druga drugi. Ovi drugi pri tom neće biti oslobođeni od škole, samo će je odrađivati od kuće, dobivat će svoje zadatke preko interneta. Time ćemo smanjiti i opterećenje autobusnih linija, kao i na ulazu u dvorište, što su kritična mjesta, jer će broj učenika u dvije smjene i dvije grupe zapravo biti sveden na četvrtinu. Održali smo sjednicu nastavničkog vijeća na tu temu, a u ponedjeljak ćemo imati i vijeće roditelja gdje ćemo prokomentirati dvije moguće verzije, znači ili ovakvu podjelu na smjene i grupe uz održavanje socijalne distance bez maski ili da su svi učenici zajedno u razredu, ali da imaju maske na licu cijelo vrijeme nastave, dakle od autobusa kojim stižu u 10 do osam pa do 13 kad završava nastava. Ulaz u školu i boravak na hodnicima morat ce biti s maskama.</p><p>Nastava će se održavati u blok satovima od po dva sata, a učenici će uglavnom koristiti jednu učionicu, dok će se profesori izmjenjivati. To se neće odnositi jedino na tehničke kabinete, zbog opreme. Prvi dan škole doći će nam samo prvašići, jer se njima moramo posvetiti, a ostali će rasporede sati i obavijesti dobivati preko teamsa. Ključna su nam prva tri- četiri tjedna, a nakon toga stvari će se ustabiliti. Djecu ćemo u školu puštati svakih 15 minuta po jedan razred, da se ne gužvaju - kazao nam je ravnatelj Tomčić.</p>