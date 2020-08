Nastava na daljinu mora biti u točno određeno vrijeme, nema više zadaća u ponoć

Ministarstvo je u subotu navečer objavilo detalje upute o tome kako će se provoditi nastava u sljedećoj školskoj godini. Najvažnije je da se nastava što je više moguće provodi u samim učionicama

<p><strong>Detaljno raspisani dokument o provedbi nastave</strong> u odgojno-obrazovnim ustanovama u specifičnoj situaciji epidemije COVID-19 temelji se na tri scenarija kakve propisuje i Akcijski plan nastave na daljinu, koji je raspisao tim Blaženke Divjak.</p><p>Cijeli program objavljen je na sljedećem linku:</p><p><strong><a href="https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti//Modeli%20i%20preporuke%20za%20provedbu%20nastave%20u%202020-2021%20(29.8.2020).pdf">https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti//Modeli%20i%20preporuke%20za%20provedbu%20nastave%20u%202020-2021%20(29.8.2020).pdf</a></strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI</strong></p><p>Tako se predviđa nastava u učionicama, kao i vrtićima, te na učilištima, mješoviti model koji uključuje nastavu u razredima, te na daljinu i onaj koji bi se provodio u slučaju totalne karantene, potpuna nastava na daljinu. Kako se ističe, radi se o fleksibilnim modelima koji se mogu mijenjati i oblikovati prema situaciji u lokalnoj zajednici.</p><p>Bez obzira na to koji se model primjenjuje, navodi se, preporučuje se "dosljedno provođenje mjera i preporuka za rad predloženih u ovom dokumentu kao i u <a href="https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_vrtici_i_skole_24_08_2020_HZJZ-1.pdf">Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. (dalje u tekstu: Upute) od 24. kolovoza 2020.</a>"</p><p>Što se tiče higijensko-epidemioloških mjera, one su uglavnom već poznate. Važno je paziti na higijenu (pranje ruku, dezinfekcija, nemiješanje pribora, školskog i onog za jelo), održavati razmak, te paziti da se ne miješaju skupine.</p><p>Preporučuje se izvođenje predmeta poput glazbene kulture i tjelesnog, s tim da se u školskim dvoranama i svlačionicama ne bi smjela miješati djeca iz različitih razreda. Preporučuje se što više nastave vani.</p><p>Pritom se ističe kako je primarni cilj ovog dokumenta da se nastava i odgojno-obrazovni rad organizira licem u lice, u ustanovama, jer se to pokazalo kao najprimjereniji oblik obrazovanja.</p><p><strong>Kako se navodi, "Osnovno polazište ovog dokumenta je:<br/> - dječji vrtić i škola ima ključnu ulogu u odgoju i obrazovanju, a ozračje u tim ustanovama nezamjenjivo u oblikovanu jedinstvene i cjelovite osobe;<br/> - sustav odgoja i obrazovanja je kamen temeljac i generator ljudskih potencijala ključan za razvoj društva, gospodarstva, te osobni razvoj svakog građanina.</strong></p><p>Najvažnije promjene u odnosu na nastavu koju smo imali proljetos je da online nastava, bez obzira radi li se o školi ili vrtiću, mora biti u zadanom vremenu, svi materijali i zadaće moraju se slati prema zadanom rasporedu, po mogućnosti u vremenu trajanja redovne nastave, te je važno organizirati što više komunikacije uživo (video-konferencija) s roditeljima i djecom.</p><h2><strong>MODEL A</strong></h2><p>U nastavi koja podrazumijeva puno vrijeme u školama, ističe se poštivanje svim mjera prema već poznatim epidemiološkim uputama. Online nastava provodi se za učenike za koje je nadležni liječnik procijenio da su izrazito osjetljiva, te za onu koja su u samoizolaciji ili bolesna. </p><p>Online nastava preporučuje se i za sve oblike nastave (izborna, strani jezici, jezici manjina, informatika itd) za koje se neće moći izbjeći miješanje skupina.</p><p>Za škole koje imau nastavu u jednoj smjeni, preporučuje se uvođenje dvije smjene za više razrede, kako bi se razredi mogli razdvojiti, pa da svi učenici mogu biti na nastavi.</p><p>U samim školama treba postaviti klupe da djeca ne sjede licem u lice, preporučuje se stavljanje pregrada, treba osigurati što kraći put do učionice.</p><p>Za učenike viših razreda preporučuje se da su u jednom razredu, no odobrava se i izmjena učionica za specijalizirane predmete: informatika, kemija itd. </p><p>Važno je nakon svakog boravaka učenika prostorije provjetravati i dezinficirati. Oprema koja se nosi iz razreda u razred treba se dezinficirati.</p><p>Prehrana se može organizirati u razredima, te u blagovaonicama prema posebnom rasporedu.</p><h2><x-inline attributes="css:" custom_description="" entity="image" float="" height="auto" model="repository.image" pk="1971253" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2020-34/mjere1.jpg" title="" width="100%"></x-inline></h2><h2><strong>RASPORED NASTAVE</strong></h2><p>Preporučuje se što više blok sati, čak i blok-nastava, kako bi se spriječilo pretjerano putovanje nastavnika po različitim školama i previše izmjena nastavnika u razredima. </p><p>- U slučaju turnusne nastave preporučuje se turnuse organizirati na način da se određeni razredni odjel podjeli na dvije grupe učenika te u školu naizmjenično dolazi jedna pa druga grupa učenika (turnusi u trajanju od 1 tjedan ili režimu 3+2/2+3 dana). Grupe učenika po turnusima trebaju biti stalne (nepromjenjive). Ovaj prijedlog nije kompatibilan s osnovnom pedagoškom smjernicom da<br/> se nastava održava za sve učenike istovremeno i u smislu dobrobiti djece je najnepovoljniji - ističe se u uputama.</p><h2><strong>MODEL B</strong></h2><p>Mješovita nastava, preporučuje se tamo gdje se nikako ne može osigurati poštivanje razmaka i drugih epidemioloških mjera.</p><p>- Dijeljenje razrednog odjela na dvije skupine podrazumijeva to da dok jedna skupina prati nastavu u školi, druga skupina nastavu prati na daljinu. Nastava se odvija u turnusima u trajanju od jednog tjedna ili režimu 3+2/2+3 dana. Grupe učenika po turnusima trebaju biti stalne (nepromjenjive) - navodi se u mjerama, te ističe kako je ovo najnepovoljniji model u smislu dobrobiti za djecu. Preporučuje se da se provodi tek kad nije moguće ni na koji način osigurati redovnu nastavu za sve učenike.</p><h2><strong>MODEL C</strong></h2><p>Nastava na daljinu za sve učenike i nastavnike radit će se prema <a href="https://mzo.gov.hr/vijesti/akcijski-plan-za-provedbu-nastave-na-daljinu-srpanj-2020/3862">Akcijskom planu</a> </p><h2><strong>NASTAVA NA DALJINU U VRTIĆIMA</strong></h2><p>Predviđa se da će nastava na daljinu vjerojatno biti potrebna, a najvažnija nova preporuka kod ove vrste nastave, bez obzira radi li se o vrtićima ili školama je - komunikacija uživo s roditeljima ili djecom (dakle, video-konferencija), te točno određeno vrijeme za rad u online nastavi.</p><p><em>"I djeca rane i predškolske dobi imaju svoju dnevni raspored te je za djecu koja ne mogu u vrtić ili su u samoizolaciji važno načiniti raspored za predvidljive aktivnosti kako bi se postigla jasna struktura dana. Stoga bi odgojitelji, stručni suradnici i roditelji djece rane i predškolske dobi trebali dogovoriti točan raspored komunikacije s djetetom ili više djece i to isključivo u vremenu kada bi dijete trebalo biti uključeno u odgojno-obrazovni rad u dječjem vrtiću. Vrijeme komunikacije s djecom i roditeljem uživo može se prilagođavati dobi djeteta, aktivnostima u koje dijete može biti uključeno te drugim specifičnim potrebama i mogućnostima."</em></p><h2><strong>ŠTO MORAJU OSIGURATI OSNIVAČI</strong></h2><p>Osnivači, dakle županije i gradovi, moraju osigurati školama maske za lice za sve, dezinfekcijska sredstva, ugradnju ventilacije, prelazak u dvije smjene, osiguranje potrebnog prijevoza za učenike. Također treba osigurati nabavku prozirnih pregrada među klupama, zapošljavanje učitelja za produženi boravak, a poredlaže se i produženi boravak za miješane grupe, ako za to ima dovoljno velikih prostorija.</p><p>Moraju osigurati prostor i za škole koje imaju nastavu u tri smjene da svi učenici mogu u školu.</p><p>U vrtićima mora omogućiti i zapošljavanje dodatnih odgajateljica, pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju, nabavku prozirnih pregrada itd.</p><h2><strong>JAVNI PRIJEVOZ</strong></h2><p>Ističe se kako se učenicima mora savjetovati izbjegavanje gužvi, nošenje maski je obavezno, a u organiziranom prijevozu mora biti osiguran razmak u vozilima. Djeca iz iste obitelji mogu sjediti zajedno, a preporučuje se da se prevoze učenici u skupinama kako su i u školama. </p><h2><strong>DJECA S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU</strong></h2><p>Preporučuje se organizacija posebnih skupina za djecu s poteškoćama u razvoju, poseban prijevoz koji treba češće dezinficirati. </p><p>- Budimo svjesni promjena koje ćemo vidjeti u vrtiću i školi te na njih ne gledati kao prepreke već kao izazov. Poštujmo upute i mjere vezane za poštivanje fizičkog kontakta, dezinfekciju ruku, nošenje maski, jer svako od nas ima važnu ulogu u očuvanju sebe i zajednice zdravima. Važno je da sebi i drugima osvijestimo kako je uloga svakog od nas nezamjenjiva.</p><p>Neka nas u našim zadaćama nadahnjuju pozitivne strane povratka u vrtić i školu (kao što su susreti s prijateljima, igra, učenje i stjecanje novog znanja), kao i saznanje da su vrtićko i školsko okružje prirodno okružje ključno za razvoj i osobni integritet djece i učenika u kojem se oni osjećaju najbolje.</p><p>Uz sinergiju i zajedništvo učinimo naš odgojno-obrazovni sustav zdravim, sigurnim i snažnim. Budimo i ostanimo odgovorni.<br/> U tom ozračju svima nama želim poticajno okružje te uspješnu novu pedagošku i školsku godinu - napisao je ministar Radovan Fuchs u uvodu.</p>