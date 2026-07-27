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DOSJE: SIVI DOM PLUS+

Ovaj centar već 40 godina brine o mladima: 'Većina ih je stigla iz disfunkcionalnih obitelji'

Piše Bojana Mrvoš,
Čitanje članka: 6 min
Ovaj centar već 40 godina brine o mladima: 'Većina ih je stigla iz disfunkcionalnih obitelji'
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Točno je četrdeset godina od kultne jugoslavenske televizijske serije ‘Sivi dom’, koja prati život maloljetnika u odgojno-popravnom domu u Kruševcu. Snimana je po stvarnim pričama štićenika

Centar za pružanje usluga u zajednici Zagreb u Dugavama postoji također četrdeset godina, toliko dugo u njemu radi i Božo Vrkljan, godinama ovdje socijalni radnik, odgojitelj, godinama već i upravitelj.

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