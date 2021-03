Najviše me zovu žene, i to uglavnom mlađe. Pa eto vam rješenje ako ste samac, kupite moj Gucci Smart, kaže nam kroz smijeh Vedran iz Zagreba, koji je svojeg limenog ljubimca oblijepio folijama poznatog svjetskog brenda.

POGLEDAJTE VIDEO 'Obukao' auto u Gucci

- Imam i ja neke krpice od Guccija i tako tih firmi, ali nisam najveći ljubitelj istih. Ali u mom se ormaru nađu, nije naodmet. Ideja s autom došla je na pivi s ekipom, a ispalo je sjajno. Pravi marketinški trik. Otkad sam objavio oglas, imam od 10 do 15 poziva na dan, dosad su bile sve žene. Ne znam jesu li u vezi ili solo, ali ja sam sretno oženjen čovjek pa me to ne zanima. Neću riskirati svoj život. Ja sam svoju ljubav pronašao, a s ovim Smartom možete i vi - smije se Vedran.

Inicijalnu ideju je vidio u Njemačkoj, u kojoj je uočio Audi RS8 u istom takvom izdanju.

- Trenutačno razmišljam da napravim auto Louis Vuitton, to mi je plan. Što se tiče cijene, za Smart sam uložio oko 7000 kuna, a za veći auto cijena ide i do 10.000 kuna - pojašnjava Vedran.

Inače, ovakvi projekti traju po nekoliko mjeseci, no Vedran je s prijateljima uspio završiti za samo dva dana.

- Nitko nije mogao vjerovati, svi su prvo bili protiv ukrašavanja auta, bilo im je čudno. Iskreno, i ja sam mislio da će biti katastrofa, no kad smo sve završili, izgledalo je fenomenalno, pa su onda i ostali bili začuđeni. Ovo je jedna cijela folija, ne ide po komad. Ni tuča, ni kiša, ni snijeg, ni jako sunce joj ne mogu ništa. Garanciju imate na deset godina, to je i više nego dovoljno - kaže nam Vedran, koji inače radi na Njuškalu.

Dosad je njegov oglas pregledalo više od 17.000 korisnika.

- Na našem tržištu nema ovakvih proizvoda, a sad vidim da ima potencijala. Što se tiče autorskih prava, nigdje na autu nema izložen brend, pa ste sigurni. Imam na umu i mnoge skuplje brendove za skuplju klijentelu, ali pomalo - zaključio je Vedran.