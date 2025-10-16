Pronađeno je 210 komada streljiva, spremnici i sedam komada oružja, uključujući puškostrojnicu, dvije puške Crvena zastava, dvije domaće puške te dva specijalna domaća sredstva olovka i privjesak
Ovaj je umislio da je Rambo? Pogledajte što je policija našla Varaždincu! Odmah su ga uhitili
Varaždinska policija je kod 51-godišnjaka pronašla različita streljiva, oružje, spremnike za streljivo, ali i oružje domaće izrade. Kako su priopćili, u srijedu, 15. listopada, policija je temeljem naloga Županijskog suda u Varaždinu, pretražili dom i druge prostorije kojima se koristi 51-godišnji muškarac.
Imao je 210 komada različitog streljiva, više spremnika za streljivo te sedam komada različitog oružja, i to: puškostrojnicu marke „Crvena zastava“, dvije puške repetirke s užlijebljenom cijevi marke „Crvena zastava“, dvije puške domaće izrade, specijalno sredstvo domaće izrade tzv. „olovka“ i specijalno sredstvo domaće izrade tzv. „privjesak“.
Navedeno oružje, streljivo i dijelovi oružja su oduzeti, a 51-godišnjak je uhićen te je nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave varaždinske.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+