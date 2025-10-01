DORH ima najmanje 9 snimaka na kojima Dabro daje oružje djeci? Među njima i njegov sin

Josip Dabro dat će izjavu za medije na ulazu u zgradu Sabora kod zastava u 11 sati, javili su u srijedu ujutro iz Domovinskog pokreta nakon što je Državno odvjetništvo objavilo da su protiv Dabre podigli optužnicu za dva kaznena djela. Kako neslužbeno doznajemo, DORH je došao do barem devet snimki za koje vjeruju da prikazuju Dabru i njegovog sina kako koriste ilegalno oružje, kao i još jedno dijete.

Na nekim snimkama se ne vide lica djece, a čovjek za kojeg vjeruju da je Dabro je izvan kadra. To je tužiteljstvu otežalo i produžilo postupak utvrđivanja krvinje, pa su sve snimke poslati na vještačenje kako bi utvrdili tko je na njima. To zasad ostavlja prostor Dabrinoj obrani da neke snimke diskvalificira iz procesa. Na drugima se pak jasno vidi Dabrino dijete kao i sam Josip Dabro.

Podsjetimo, Dabru tereta za povrede djetetovih prava iz članka 177. stavak 2. Kaznenog zakona. Prema njemu, tko navodi dijete na ponašanje štetno za njegov razvoj, može biti kažnjen odlaskom u zatvor od jedne do pet godina. Tereta ga i za nedozvoljeno posjedovanje automatske puške vojnog podrijetla. Za to mu prijeti do tri godine zatvora.