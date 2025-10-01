Obavijesti

News

Komentari 4
DETALJI ISTRAGE

DORH ima najmanje 9 snimaka na kojima Dabro daje oružje djeci? Među njima i njegov sin

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: < 1 min
DORH ima najmanje 9 snimaka na kojima Dabro daje oružje djeci? Među njima i njegov sin

Na nekim snimkama se ne vide lica djece, a čovjek za kojeg vjeruju da je Dabro je izvan kadra. To je tužiteljstvu otežalo postupak, pa su sve snimke poslati na vještačenje, neslužbeno doznajemo

Josip Dabro dat će izjavu za medije na ulazu u zgradu Sabora kod zastava u 11 sati, javili su u srijedu ujutro iz Domovinskog pokreta nakon što je Državno odvjetništvo objavilo da su protiv Dabre podigli optužnicu za dva kaznena djela. Kako neslužbeno doznajemo, DORH je došao do barem devet snimki za koje vjeruju da prikazuju Dabru i njegovog sina kako koriste ilegalno oružje, kao i još jedno dijete.

POTVRDIO DORH Podigli optužnicu protiv Dabre: Dao je djetetu da puca iz vojne puške, prijeti mu zatvor!
Podigli optužnicu protiv Dabre: Dao je djetetu da puca iz vojne puške, prijeti mu zatvor!

Na nekim snimkama se ne vide lica djece, a čovjek za kojeg vjeruju da je Dabro je izvan kadra. To je tužiteljstvu otežalo i produžilo postupak utvrđivanja krvinje, pa su sve snimke poslati na vještačenje kako bi utvrdili tko je na njima. To zasad ostavlja prostor Dabrinoj obrani da neke snimke diskvalificira iz procesa.  Na drugima se pak jasno vidi Dabrino dijete kao i sam Josip Dabro.

’Izdržat ću na jednoj nozi’ Slučaj Dabro: Uhićen je, sam je ušetao u postaju u Vinkovcima
Slučaj Dabro: Uhićen je, sam je ušetao u postaju u Vinkovcima

Podsjetimo, Dabru tereta za povrede djetetovih prava iz članka 177. stavak 2. Kaznenog zakona. Prema njemu, tko navodi dijete na ponašanje štetno za njegov razvoj, može biti kažnjen odlaskom u zatvor od jedne do pet godina. Tereta ga i za nedozvoljeno posjedovanje automatske puške vojnog podrijetla. Za to mu prijeti do tri godine zatvora.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Rezultati Eurojackpot izvlačenja za 78. kolo: Evo svih brojeva!
PROVJERITE LISTIĆE

Rezultati Eurojackpot izvlačenja za 78. kolo: Evo svih brojeva!

Provjerite rezultate Eurojackpot izvlačenja za 78. kolo održanog 30. rujna 2025. godine. Saznajte dobitne brojeve, iznos fonda dobitaka i statistike o broju uplaćenih i dobitnih listića
STRAVA U ZAGREBU Dva Srbina u autu rezala skalpelom trećeg. Gušili su ga lancem. Spašen je
PODIGNUTA OPTUŽNICA

STRAVA U ZAGREBU Dva Srbina u autu rezala skalpelom trećeg. Gušili su ga lancem. Spašen je

Cijela drama se odvila zbog prevare oko kokaina vrijednog oko 60 tisuća eura. Jedan napadač je u bijegu, a drugi tvrdi da je žrtva sama htjela da ga zavežu lancem. Spasila ga je policija koja se našla u blizini
München: Eksplozije, pucnjava i leš. Policija se na mjesto užasa usudila samo helikopterom
ZATVORILI DIO GRADA

München: Eksplozije, pucnjava i leš. Policija se na mjesto užasa usudila samo helikopterom

Policija, pirotehničari i specijalci su na terenu i istražuju što se točno dogodilo. Sjeverni dio grada je zatvoren i mole vozače da ga izbjegavaju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025