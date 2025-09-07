Obavijesti

News

Komentari 25
SIMBOL ANTIVAKSERA PLUS+

Ovaj Kennedy Ameriku čini bolesnom: 'Čini se da nema teorije urote u koju ne vjeruje'

Piše Vilim Cvok,
Čitanje članka: 3 min
Ovaj Kennedy Ameriku čini bolesnom: 'Čini se da nema teorije urote u koju ne vjeruje'
Foto: Profimedia

Ministar zdravstva SAD-a Robert Kennedy Jr., simbol antivakserskog pokreta, masovno otpušta stručnjake i zamjenjuje ih nesposobnima. Zdravstvo im je, kažu Amerikanci, bolesno upravo zbog politike

Američki liječnici i medicinski novinari stalno opovrgavaju tvrdnje ministra zdravstva Roberta Kennedyja Jr. u tisku. Na primjer, njegova tvrdnja da biste trebali piti nepasterizirano mlijeko iz zdravstvenih razloga opasna je. Zapravo je bolje ne piti to jer može sadržavati salmonelu, E. coli i mnoge druge stvari. Glavna poteškoća s tim poricanjima je u tome što se temelje na znanosti, a Kennedyjeve tvrdnje nisu znanstvene ili medicinske nego političke i ideološke.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 25
Užas u Zagrebu: Tijekom poroda blizanaca preminulo dijete u stanu, uhitili Austrijanku (69)
KAZNENO PRIJAVILI PRIMALJU

Užas u Zagrebu: Tijekom poroda blizanaca preminulo dijete u stanu, uhitili Austrijanku (69)

Austrijansku su prijavili za nesavjesno liječenje, nakon što je tijekom poroda blizanaca u stanu preminulo jedno dijete. Žena je bila u stanu u svojstvu ovlaštene primalje
Tisuće Hrvata ostale bez novca, urušila se piramidalna shema!
OGROMNA PREVARA

Tisuće Hrvata ostale bez novca, urušila se piramidalna shema!

Priča o stabilnom prinosu, udvostručenju uloga i novcu koji "samo sjeda na račun" završila je kao klasična Ponzijeva shema. Platforma se urušila, a tisuće Hrvata ostale su bez novca
Dječak (13) koji je htio silovati majku svog prijatelja mogao bi završiti u domu. Neće mu suditi
NIJE KAZNENO ODGOVORAN

Dječak (13) koji je htio silovati majku svog prijatelja mogao bi završiti u domu. Neće mu suditi

Kad dijete nema 14 godina, ono se ne može tretirati kaznenopravno, ali se po rješenju Zavoda za socijalnu skrb uključuje u tretman, bilo kroz instituciju ili izvaninstitucionalnu skrb, kaže socijalna pedagoginja Matea Babić.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025