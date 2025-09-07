Ministar zdravstva SAD-a Robert Kennedy Jr., simbol antivakserskog pokreta, masovno otpušta stručnjake i zamjenjuje ih nesposobnima. Zdravstvo im je, kažu Amerikanci, bolesno upravo zbog politike
SIMBOL ANTIVAKSERA PLUS+
Ovaj Kennedy Ameriku čini bolesnom: 'Čini se da nema teorije urote u koju ne vjeruje'
Američki liječnici i medicinski novinari stalno opovrgavaju tvrdnje ministra zdravstva Roberta Kennedyja Jr. u tisku. Na primjer, njegova tvrdnja da biste trebali piti nepasterizirano mlijeko iz zdravstvenih razloga opasna je. Zapravo je bolje ne piti to jer može sadržavati salmonelu, E. coli i mnoge druge stvari. Glavna poteškoća s tim poricanjima je u tome što se temelje na znanosti, a Kennedyjeve tvrdnje nisu znanstvene ili medicinske nego političke i ideološke.
