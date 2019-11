'Ovaj posao rade fanatici, dosta je podcjenjivanja nastavnika!'

Ovaj naš zahtjev povećanja koeficijenta za 6,11 posto je mizeran, ali kad nas netko i za to hoće podcijeniti, onda je to stvarno previše. Obrazovanje bi trebalo biti prioritet svake države. A štrajk ne odgovara ni nama, nama je najljepše u razredu, a ne sjediti u zbornici, ali jednostavno smo primorani, kaže nam Duška Volarević koja je u srijedu iz Splita došla u Zagreb prosvjedovati i reći Vladi da je dosta ponižavanja nastavničke struke.

Duška je profesorica biologije i kemije u Osnovnoj školi Kman-Kocunar, a iza sebe ima 28 godina radnog staža u učionici. Plaća joj je 6500 kuna, no najviše zbog čega prosvjeduje je borba za dostojanstvo.

- Ovaj posao rade samo entuzijasti, zaljubljenici i fanatici, ljudi koji taj posao ne bi mijenjali ni za što drugo. Većina roditelja nas podržava, a oni koji komentiraju loše o nama, da ništa ne radimo, to su oni čija su djeca neuspješna pa im je za taj neuspjeh uvijek kriv netko drugi. Djeca provode vremena u školi koliko i doma i roditelji znaju kakav je naš posao i što sve radimo za tu djecu. Škola nije samo obrazovanje nego je prvo odgojno obrazovna ustanova i mi smo roditeljima partneri u odgoju njihove djece - ističe dodajući da nastavnici rade posao koji neće rade manje zato što su potplaćeni.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ja ću na svakom satu, kao i moje kolege, dati svoj maksimum. Moj žar s kojim radim se nije promijenio nakon 28 godina. Promijenile su se metode, tehnologija, mi moramo biti u tijeku sa svim, moramo savladavati sve te nove informacijske tehnologije, obrazujemo se kontinuirano, ali žar i ljubav su isti - poručila je.

A svoj posao nikada ni za koji drugi ne bi mijenjao ni mladi nastavnik informatike u Osnovnoj školi Sveta Nedelja, Matija Prahin (33), koji je u učionici tri godine.

- Ja obožavam svoj posao zato što je rad s djecom nešto prekrasno. Iako je naporno i teško svakodnevno biti svjež, zanimljiv, poticati znatiželju, djecu na rad, učenje, razvijanje, toliko to ispunjava - kaže nam ovaj nastavnik dodajući kako je konačno vrijeme da se rad nastavnika i učitelja počne vrednovati koliko stvarno vrijedi.

- Naš rad ne prestaje tijekom cijele godine. Nastavnici si ne mogu priuštiti da kada zatvore vrata škole da je njihov posao završen za taj dan. Mi kada dođemo kući naš posao se nastavlja, imamo obaveze prema učenicima svaki dan i preko vikenda. Tu su i konstantna istraživanja novih tehnologija, novih ideja, promišljanja kako modernizirati nastavu, kako ostati u korak s vremenom. Rad jedne školske godine ne može se samo tako prenijeti u iduću školsku godinu jer se sve jako brzo mijenja i to je konstantan rad - ističe.

On kao pripravnik ima plaću 6000 kuna, a naglašava kako Vlada miješa stvari koje se nikako ne mogu miješati.

- Izjednačavanje sa svim javnim službenicima je jedan problem. Drugi je što su nastavnici uvijek imali nekakve promjene u pogledu snižavanja plaća kroz prošlost, a trebalo bi ih permanentno podizati jer 100 kuna prije 10 godina i danas ne može kupiti istu stvar. Treći je problem što je nastavnik nositelj budućnosti, mi smo na prvoj liniji odgoja budućih građana ove zemlje, a to se ne cijeni - kaže.

I dok ministri poručuju da štrajk nema smisla, ovaj mladi nastavnik poručuje kako ima više nego ikada.

- I da se mene pita, ne bi bio cirkularan nego apsolutan i sa svim ostalim javnim službenicima. Znanje je super dok je politički aktualno i korisno, a kad više nije onda tko ga šiša. Ovo nije nikakav anarhizam nego naše demokratsko pravo, jedini mogući ispravan način da se kaže vlasti da nešto ne valja - zaključio je.

A Markov trg bio je premalen za sve nastavnike i učitelje koji su se "naoružali" zviždaljkama i transparentima i izašli prosvjedovati ispred Vlade 19. dana štrajka. Naime, tamo stane 1500 ljudi, pa je većina njih popunila okolne ulice. Podršku su dobili od nekih oporbenih zastupnika, no iz Vlade ne. Nastavnici su im gromoglasno poručili neka se srame. Podršku im je došao dati i Branimir Štrukelj, glavni tajnik Sindikata odgoja i obrazovanja Slovenije i potpredsjednik Europske konfederacije učitelja, koja okuplja preko 11 milijuna.

- Vaša borba za poštenu cijenu pedagoškog rada je identična našoj u Sloveniji, koju vodimo posljednje tri godine. Mi smo prošle godine štrajkaškim sporazumom napravili značajan iskorak pa ne sumnjam da ćete i vi postići isto. Ustrajte, dragi prijatelji, u pravu ste, vaša borba je opravdana i to vam pripada - poručio je Štrukelj naglasivši kako obrazovanje može biti kvalitetno samo ako je rad učitelja i nastavnika cijenjen, a ne da ih se stavlja na margine društva.

- Gospodine premijeru, zašto je rad u obrazovanju manje vrijedan? Je li možda manje zahtjevan, manje odgovoran, manje stresan, manje važan za budućnost? Dođite u razrede pa pogledajte. U državama gdje se rad, u kojem prevladavaju žene, manje cijeni, ne možemo pričati o ravnopravnosti spolova. Hrvatski i slovenski političari svađaju se oko mnogih stvari međusobno, no u jednoj su isti. Ne razumiju koliko je važno obrazovanje za poboljšanje životnih uvjeta naših ljudi i za rast gospodarstva - naglasio je.

Branimir Mihalinec, šef Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama, naglasio je da su se okupili na prosvjedu kako bi poručili Vladi da ne odustaju od svojih zahtjeva i borbe.

- Nikada, nikada - uzvikivali su prosvjetari.

On i Sanja Šprem, šefica Sindikata učitelja, prosvjedovali su u dresovima s crveno-bijelim "kockicama".

- Ovo je znak poštovanja. Danas je ovdje najjača reprezentacija Hrvatske ikada. Danas su ovdje izbornici, treneri, menadžeri, mentori učenicima koji su osvojili više olimpijskih, svjetskih i europskih medalja od svih sportaša u Hrvatskoj zajedno - naglasio je Mihalinec poručivši svim nastavnicima i učiteljima kako bez njih naša Domovina nema budućnosti i nikakve šanse.

- Rekao je davno Aristotel, ako Atena ostane bez postolara, Atenjani će hodati bosi. No ako Atena ostane bez učitelja, Atene neće biti - naglasio je dodavši kako ih je Vlada ignorirala 17 dana štrajka.

- Tek 18. dan počeli su pregovori. Prave se da ne znaju naše zahtjeve, čude se zašto smo u štrajku. Pa da ponovimo, da čuju, želimo ispraviti nepravdu prema zaposlenima u odgoju i obrazovanju gdje plaće zaostaju za ostalim plaćama u javnim službama. To je učinila vlada Zorana Milanovića 2012., a ova Vlada to želi zabetonirati - poručio je ponovivši zahtjev prosvjetara, a to je povećanje koeficijenta za 6,11 posto.

Poručio je premijeru Andreju Plenkoviću da ne bude gubitnik jer svijet voli pobjednike.

- Predsjedniče Vlade, prihvatite li naše zahtjeve, vi ste pobijedili jer ste osigurali budućnost Hrvatskoj. Ako ne prihvatite, izgubili ste - naglasio je uz skandiranje prosvjednika.

Podsjetio je da u ponedjeljak završavaju pregovori s Vladom koja im nudi povećanje osnovice za 6,12 posto i dva posto koeficijenta od 1. srpnja u slušaju da Uredba o koeficijentima složenosti poslova ne bude gotova do tada. Konačnu ponudu Vlade dat će nastavnicima i učiteljima da se sami izjasne. Ukoliko ponudu prihvate, idući tjedan prekidaju sve aktivnosti, ako ne, štrajk se nastavlja do ispunjenja zahtjeva.

- Mi nećemo odustati, a očekujemo da nećete ni vi. Mi imamo energije i snage da idemo do kraja - poručio im je Mihalinec.

Šprem je je također poručila svima kako nemaju pravo odustati u borbi za dostojanstvo nastavničke profesije.

- Ovdje smo jer novaca za rješavanje problematike u sustavu obrazovanja nema, a za sve drugo ima. Zato jer obrazovani radnici i svi zaposleni u sustavu obrazovanja ne trebaju mrvice sa stola. Jer svi mi želimo da Hrvatska bude zemlja znanja, a ne beznađa. U jedinstvu je naša snaga. Mi zajedno nemamo pravo odustati jer ovo je borba za bolje obrazovanje, Hrvatska to zaslužuje. Idemo dalje - zagrmjela je Šprem.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nastavnica Ana poručila je kako su svi oni posljednjih mjesec dana napravili nešto posebno.

- Mi smo uveli jedinu reformu u ovoj zemlji, a to je reforma u kojoj smo pokazali kako treba funkcionirati građanski odgoj i obrazovanje. Po prvi put je obrazovanje izašlo iz učionica i ušlo u naše domove. Hvala roditeljima i učenicima. Učitelji su pokazali kakvi naši učenici trebaju biti kao veliki građani, a neki koji sjede u onoj zgradi, su pokazali nešto vrlo ružno, kakvi učenici ne smiju biti kad odrastu i što je to moć, vlast, autoritet, koji nemaju nikakvu pozadinu - poručila je drhtavim glasom.

Druga nastavnica Đurđica istaknula je kako ih Vlada ne doživljava kao one koji nose jednaku, pa i veću, odgovornost za budućnost ove zemlje.

- Doživljavaju nas kao tamo neke samo učitelje. Ja nisam samo učiteljica, mi nismo samo učitelji, nego ti koji oblikujemo najvrjedniji svjetski resurs, našu djecu i budućnost svake zemlje - istaknula je.

Učiteljima i nastavnicima u štrajku i na prosvjedu pridružio se i Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja.

- Što god bilo u ponedjeljak, jedno je sigurno. Nakon apsolutno najvećeg, grandioznog iskazivanja nezadovoljstva gotovo 100.000 najobrazovanijih radnika u Hrvatskoj na ovaj iznimno častan način, ništa više neće biti isto - istaknuo je Igor Radeka iz Sindikata znanosti i visokog obrazovanja.