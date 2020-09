Ovaj SDP-ov mešetar na burzi je nezaposlen, ali je lani zaradio više od pola milijuna kuna!

Zvane Brumnić i supruga imaju imovinu od oko 10 milijuna kuna, a najveći dio je u portfelju dionica vrijednih četiri milijuna kuna. Brumnić u fodovima drži dodatnih 896.000 kuna, a uštedio je i 916.000 kuna...

<p>Ulažem već 20 godina na burzi, nisam skupljao nekretnine niti skupe automobile, trošimo kao prosječna obitelj. Sve što zaradim sam uglavnom potrošio na nova ulaganja, a ne na provod. </p><p>Tako Zvane Brumnić (51), novopečeni saborski zastupnik SDP-a objašnjava svoju impozantnu imovinsku karticu. Postoje imućni zastupnici, ali nitko kao Zvane nema tako široki portfelj dionica i ne živi od burze. Brumnić nema klasični posao u nekoj tvrtki, ali je u imovinskoj kartici prijavio da je lani uprihodio 256.332 kune. To je prosječno 21.300 kuna mjesečno, što je skoro kao plaća premijera Andreja Plenkovića. Sve od dobiti tvrtki koje je ulagao, razlika u cijenama po kojim je kupio i prodao dionice, zlato ili naftu s kojima također voli trgovati.</p><p>Brumnić će kao saborski zastupnik imati plaću 13.700 kuna, što daje impozantni zbroj ako mu i dalje bude išlo na burzi. U svom portfelju on ima 16 domaćih tvrtki, od turističkih poput Valamar Rivijere(tržišna vrijednost Brumnićevih dionica je oko dva milijuna kuna), pa do Belja, Luke Ploče, Granolija, Varteksa, Centar Banke u stečaju, Lure, Maistre, Slatinske banke...</p><p>Ukupno je tržišna vrijednost dionica oko četiri milijuna kuna, a u imovinskoj je Brumnić naveo nominalnu, uglavnom nižu vrijednost. Supruga mu je uz to zaposlena u Plivi s plaćom od skoro 20.000 kuna, imaju dva stana u Zagrebu: jedan od 63,7 kvadrata vrijedan 871.000 kuna i supruga drugi u kojem žive s kćeri, površine 117 kvadrata i vrijednosti 1,65 milijuna kuna. Veći stan je supruga kupila dijelom i kreditom.</p><p>maju dva ne baš vrijedna automobila, ali i dva zemljišta i garažu. Nekretnine i auti su im ukupno vrijedni oko 3,7 milijuna kuna. Ali zato je Brumnić dodatno skupio još skoro milijun kuna u dva investicijska fonda, a i uštedio je 916.000 kuna. Posudio je i 320.000 kuna supruzi za njenu tvrtku koja ima zemljište u Istri vrijedno skoro 540.000 kuna. Kad se sve zbroji i oduzme, Brumnićevi su teški oko 10 milijuna kuna. To naravno ovisi i o cijenama dionica na tržištu, pa može varirati.</p><p>Brumnića je prozvao redatelj Dario Juričan i poručio da je Brumnić primjer uspjeha jer je 10 godina nezaposlen nakon što je otišao iz zagrebačkog gradskog ureda gdje je izdavao građevinske dozvole, a uspio je skupiti ovakvu imovinu. Juričan mu je poručio da je "bezobrazno pitati za prvi milijun", ali ga i prozvao jer je bio samo formalni vođa oporbe protiv Milana Bandića.</p><p>- Nije istina da sam nezaposlen, bio sam i glavni tajnik SDP-a i tajnik gradske organizacije. Ne vjerujem da bi se kvalitetno stigao spremati za rasprave da imam negdje klasično radno vrijeme. Ja se politici posvećujem i ne radim ništa površno, Ja nisam ušao u politiku zbog novca, nego da nešto probamo promijeniti - objašnjava Brumnić koji još nije odlučio kako će reagirati na Juričanovo pismo, ali kaže da je slijed njegove imovine ima jasan trag i sve je provjerljivo. </p><p>Kao predanost poslu zastupnika navodi i primjer da je propustio ulaganje u srebro koje je čekao četiri godine.</p><p>- . Evo, kada sam postao saborski zastupnik, pripremali smo se za konstituiranje i raspravu o obnovi Zagreba, pa sam propustio priliku ulaganja u srebro koj je skočilo s 12 na 30 dolara - kaže.</p><p>Objašnjava i kako je napredovao polako.</p><p>- Uzmimo Valamar koji mi sada najviše vrijedi, kupovao sam dionice hotelskih tvrtki koje su bile zasebno unutar grupe, a onda je sve spojeno u jednu tvrtku i dionica je porasla. Procijenio sam da su te dionice podcijenjene s obzirom na turistički potencijal. Stvar je u mentalnom sklopu, meni je zarada od 20 posto izvrsna, a to možete postići sa malo novca, dok za nekretninu, što radi većina, trebate imati puno početnog novca. Na nekim prvim ulaganjima sam zaradio i 600 posto. Većina i sadašnjeg portfelja dionica je kupljena prije 2009. godine. Uglavnom, sve je provjerljivo i kod Porezne uprave, ja nemam ništa skriveno, nekretnine na roditeljima i djeci ili imovinu u inozemstvu. Sve je tu i jasno prikazano. Da sam u SAD-u pljeskali bi mi na sposobnosti, a ne prozivali - kaže Brumnić.</p><p>On je inače vjerni suradnik Davora Bernardića. Dok je Bero vodio stranku, bio je jedno vrijeme i glavni tajnik, a iz tog razdoblja se pamti da je nakon lokalnih izbora na televiziji tvrdio da je SDP u biti pobijedio, ali nije mogao reći točno gdje. HDZ je ipak ostvario bolji rezultat. U zagrebačkoj skupštini je dugogodišnji zastupnik i čak predsjednik kluba SDP-a.</p><p>Dio SDP-ovaca upravo njega, Beru i njihov krug proziva da su umrtvili stranku u glavnom gradu i doveli do konstantnog pada koji je kulminirao i potopom SDP-a u metropoli na parlamentarnim izborima. Brumnić uvijek to odbacuje. A to što javno ne istupa u medijima pravda tvrdnjom da on svoje kaže za govornicom i da su promašene teze da je lažna oporba. U Sabor nije ušao velikom potporom građana, dobio je 223 glasa ili 0,47 posto onih koji su zaokružili SDP u sedmoj izbornoj jedinici. Ali je bio na visokom četvrtom mjestu, pa je prošao.</p><p>Dok je bio samo gradski zastupnik, svi su znali da trguje dionicama, zlatom, naftom jer je teško i razgovarati s njim duže od 10 minuta, a da ne spomene nešto vezano za cijene na burzi. Ali nitko nije znao da se uspio obogatiti na tome dok nije postao saborski zastupnik i objavio imovinsku. </p><p>- Svi koji me poznaju znaju da sam savjetovao ulaganje u dionice. Kod nas nakon komunizma ljudi nisu financijski opismenjeni, a da jesu, uvjeren sam da bi bili naprednije i bogatije društvo. Prijateljima sam savjetovao i da ne uzimaju kredite u švicarcima, ali su mi se smijali, a na kraju smo svi mi morali platiti njihove kredite da bi se izvukli jer nitko nije mario za rizik. Financijska pismenost je nužna za napredak društva - zaključuje Brumnić.</p>