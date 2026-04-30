Komentari 11
VIDEO Pogledajte dizalicu kod Vjesnika: 'Morali smo to učiniti'

Piše Luka Safundžić,
Foto: Čitatelj 24sata

Čitatelji su nam javili da je pala dizalica kod Vjesnika. Kako smo doznali, dizalica nije pala, nagnuli su je iz preventivnih razloga

Čitatelji 24sata javili su kako su vozeći Savskom primijetili kako je pala dizalica na gradilištu Vjesnika. Ipak, kako doznajemo, dizalica nije pala nego je spuštena iz preventivnih razlog, zbog vjetra. 

Srušila se dizalica kod Vjesnika 00:19
Srušila se dizalica kod Vjesnika | Video: Čitatelj 24sata

Podsjetimo, Ministarstvo graditeljstva potvrdilo nam je ranije kako je iz zgrade izgorenog nebodera uklonjen sav azbest.
- Odvezen je na za to predviđenu lokaciju, na odlagalište u Virovitici - potvrdili su nam iz Ministarstva.

Ugovor za uklanjanje azbesta potpisao je izvođač radova s tvrtkom Eneos. To je jedna od tri ovlaštene tvrtke u Hrvatskoj koja posjeduje suglasnost za obavljanje radova s azbestom.

Sljedeći je korak, koji bi, po svemu sudeći, trebao ubrzo krenuti, uklanjanje 16. i 15. kata tehnikom rezanja, a zatim i rušenje konzolnog dijela stropnih ploča na sjeveru i jugu te dijela konstrukcije na istoku bagerom dohvata 52 metra i bagerom dohvata 29 metara.

Isto tako, posljednja faza uključuje rušenje nebodera od 14. kata do stropne ploče podruma. Svi radovi rušenja trebali bi se okončati do 5. srpnja ove godine.

