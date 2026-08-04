OVAK' SE NEKAD PRŽILO Ploče su apsolutni rekorder, tamo je prije 40 godina bilo čak 42,8 °C

Ljeto je vrijeme kada se redovito nameće pitanje koje su do sada najviše izmjerene temperature zraka. I dok je svako ljeto, prema riječima stručnjaka sve toplije, neki temperaturni rekordi izmjereni su i prije 30-ak godina...
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Do sada apsolutno najviša temperatura zraka u Hrvatskoj, izmjerena prema standardima Svjetske meteorološke organizacije, u hladu meteorološke kućice, zabilježena je 4. kolovoza 1981. u Pločama i iznosila je 42,8 °C.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Do sada apsolutno najviša temperatura zraka u Hrvatskoj, izmjerena prema standardima Svjetske meteorološke organizacije, u hladu meteorološke kućice, zabilježena je 4. kolovoza 1981. u Pločama i iznosila je 42,8 °C.
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Do sada apsolutno najviša temperatura zraka u Hrvatskoj, izmjerena prema standardima Svjetske meteorološke organizacije, u hladu meteorološke kućice, zabilježena je 4. kolovoza 1981. u Pločama i iznosila je 42,8 °C.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Gotovo svi navedeni apsolutni maksimumi izmjereni su u srpnju i kolovozu, osim na postajama Split Marjan i Hvar, gdje su izmjereni u lipnju. Najviše je izmjerenih maksimuma tijekom kolovoza 2017. godine, s time da je većina postaja počela raditi od sredine prošlog stoljeća. Na postajama s duljim nizom mjerenja (od 19. stoljeća!) ističe se postaja Crikvenica gdje je apsolutni maksimum od 39,0 °C izmjeren 17. srpnja 1928.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
U općini Starigrad Paklenica je 10. kolovoza 2017. izmjereno čak 42,7 °C.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
U Karlovcu je 5. srpnja 1950. izmjereno 42,4 °C.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
U Kninu je također 10. kolovoza 2017. izmjereno 42,3 °C.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
U Splitu je rekodnih 42,2 °C izmjereno 2. kolovoza 2017.
| Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
U Novoj Gradišci je 22. kolovoza 2012. izmjereno 41,8 °C.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Na Cresu je rekordnih 41,5 °C izmjereno 21. srpnja 2015.
| Foto: Davor Javorović/Ivana Ivanović/Pixsell
Rekordnih 41 °C izmjereno je u Iloku 24. srpnja 2007.
| Foto: Ivica Galovic/ PIXSELL
U Zagrebu je 41 Celzijev stupanj izmjeren 8. kolovoza 2013.
| Foto: Dubravka Petric/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Rekordnih 40,7 °C Imotski je doživio 10. kolovoza 2017.
| Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL
Đakovo se na 40,6 °C 'pržilo' 6. kolovoza 2012., a Osijek 24. srpnja 2007.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Ravno 40 °C izmjereno je u Daruvaru 10. kolovoza 2017, u Rijeci 19. srpnja 2007., Požegi 6. kolovoza 2012., Samoboru 8. kolovoza 2013., Sisku 24. kolovoza 2012., Vinkovcima 24. srpnja 2007...
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
S druge strane na Zavižaju je rekordnih 28,3 Celzijeva stupnja izmjereno 22. srpnja 2015.
| Foto: Zvonimir Barisin
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL - (ilustrativna fotografija)
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Davor Javorović/Ivana Ivanović/Pixsell
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Puklavec/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Davor Puklavec/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Davor Javorović/Ivana Ivanović/Pixsell
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Miranda Cikotic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL