Obavijesti

Galerija

Komentari 1
NITI DRUGDJE NIJE BILO BOLJE

OVAK' SE NEKAD PRŽILO Ploče su apsolutni rekorder, tamo je prije 40 godina bilo čak 42,8 °C

Ljeto je vrijeme kada se redovito nameće pitanje koje su do sada najviše izmjerene temperature zraka. I dok je svako ljeto, prema riječima stručnjaka sve toplije, neki temperaturni rekordi izmjereni su i prije 30-ak godina...
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Dubrovnik: Građani i turisti bore se s visokim temperaturama na razne načine
Do sada apsolutno najviša temperatura zraka u Hrvatskoj, izmjerena prema standardima Svjetske meteorološke organizacije, u hladu meteorološke kućice, zabilježena je 4. kolovoza 1981. u Pločama i iznosila je 42,8 °C. | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
1/58
Do sada apsolutno najviša temperatura zraka u Hrvatskoj, izmjerena prema standardima Svjetske meteorološke organizacije, u hladu meteorološke kućice, zabilježena je 4. kolovoza 1981. u Pločama i iznosila je 42,8 °C. | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026