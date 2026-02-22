Ovako izgleda novi nasip kod Gradiške u BiH. Srbi su bijesni: 'Ovo je jeziva politička poruka'

Drama kod Gradiške u BIH. Novi granični prijelaz u Čatrnji, tik uz granicu s Hrvatskom i izravno povezan s prometom u Brodsko-posavskoj županiji, još nije ni otvoren, ali je već sporan. Zakrivljena betonska obloga uz nasip na obali Save, gledana iz zraka, neke podsjeća na slovo "U".

Neki srpski mediji u tome vide ustašku simboliku koja ih, pišu, uznemirava. Tvrde kako takva simbolika, kada se dovodi u vezu s novom infrastrukturom, prestaje biti prolazna slika i postaje "jeziva politička poruka".

Spominje se i koncert Marka Perkovića Thompsona u Širokom Brijegu, navodi se šahovnica s prvim bijelim poljem, uklanjanje ćirilice s prometnih ploča, pa čak i Prebilovci i zločini iz 1941. godine. Hidrotehnički zahvat iz 21. stoljeća pokušava se povezati s tragedijama iz Drugog svjetskog rata.

Foto: Google Earth/Screenshot

U cijeloj toj konstrukciji izostaje ključna činjenica: riječ je o hidrotehničkom rješenju za zaštitu nasipa i mosta od erozije, što su jasno poručili iz tvrtke Integral inženjering. Oblik prati tok Save i konfiguraciju terena. Projektiran je radi stabilnosti i sigurnosti, a ne radi simbolike, prenosi 035portal.hr.

Iako je nasip izgrađen u Republici Srpskoj i izgradila ga je tvrtka Integral iz Laktaša, bliska Miloradu Dodiku, a projektanti su također s tog područja.

Kako navode, paradoks je još veći jer je prijelaz, dovršen krajem prošle godine, i dalje zatvoren. Umjesto pitanja zašto infrastruktura stoji neiskorištena i kada će građani s obje strane granice imati konkretnu korist, javnost se zabavlja analizom geometrije.