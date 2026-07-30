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Ovako je Kerum lani izašao iz zatvora: Fani ga poljubila, a on pozdravio Jalu, Srbina i ostale

Piše 24sata,
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Ovako je Kerum lani izašao iz zatvora: Fani ga poljubila, a on pozdravio Jalu, Srbina i ostale
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Split: Željko Kerum izašao iz zatvora | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Kerum je u zatvor završio nakon što je skrivio prometnu nesreću na Mažuranićevom šetalištu pokraj svog hotela Corner

Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum, kojeg je USKOK u četvrtak uhitio u sklopu istrage povezane s aferom oko restorana "Pršut" u Kaštelima, nije prvi put iza rešetaka. Naime, krajem prosinca prošle godine Kerum je nakon 15 dana provedenih u zatvoru na Bilicama izašao na slobodu, gdje je odslužio kaznu zbog prometne nesreće koju je skrivio u Splitu. Tada je pred novinarima zahvalio svima koji su mu pružili podršku, ali i pozdravio svoje cimere iz zatvora.

U ovoj zgradi obitavaju i žive ljudi, zaposlenici i zatvorenici, i svatko tko se naslađuje tuđoj nevolji griješi. Hvala svima koji su mi dali podršku, opraštam i onima koji su se naslađivali. Pozdravljam svoje kolege iz ćelije, cimere Jalu, Franu, Matu, Kneza, Turčina, Srbina i Gunjaču te sve ljude s kojima sam šetao. Hvala i zaposlenicima na njihovoj profesionalnosti - rekao je tada Kerum po izlasku iz zatvora.

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Željko Kerum izašao iz zatvora 02:48
Željko Kerum izašao iz zatvora | Video: 24sata/Ivana Ivanović/PIXSELL

Nije želio govoriti o detaljima prometne nesreće ni odgovarati na pitanja o tome kako su ga prihvatili ostali zatvorenici. Istaknuo je tek da je presuda pokazala kako su "svi jednaki pred zakonom".

Za ovakvo prekršajno djelo u 90 posto slučajeva određuje se novčana kazna. Kazna koju sam ja dobio slovo je zakona i sutkinja je imala pravo tako presuditi. To je pokazatelj da su u našoj državi svi jednako tretirani - rekao je tada.

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Kerum je u zatvor završio nakon što je skrivio prometnu nesreću na Mažuranićevom šetalištu pokraj svog hotela Corner. U trenutku sudara nije imao važeću vozačku dozvolu, a nakon nesreće udaljio se s mjesta događaja. Osim zatvorske kazne, kažnjen je i s 1160 eura.

Po izlasku iz zatvora dočekala ga je supruga Fani, koja ga je zagrlila i poljubila. Pozornost je tada privuklo i to što je svoj prepoznatljivi zlatni lančić zamijenio drvenom krunicom.

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