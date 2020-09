Ovako je pedofil tražio milost od suda: "Stvarna kazna je da više nikada neću vidjeti kćer"

Profesor tjelesnog dodirivao je kćer po spolnom organu, snimao njene obnažene fotografije i slao ih dalje. Vrhovni sud mu je smanjio kaznu zbog olakotnih okolnosti

<p>Vrhovni sud Republike Hrvatske smanjio je kaznu pedofilu koji je zlostavljao kćer i dilao njene fotografije. Zašto? Bilo mu je žao.</p><p>Žaljenje je samo jedna od olakotnih okolnosti koje je sud uvažio i preinačio odluku prvostupanjskog suda. Presuda koju su objavili u srijedu otkriva detalje stravičnog seksualnog zlostavljanja, kao i upitnu odluku ovog visokog pravosudnog tijela. U uznemirujućem obrazloženju presude navode se detalji čak jedanaest kaznenih djela zbog kojih je prvostupanjski osuđen na šest godina zatvora, ali, prema odluci Vrhovnog suda, ta kazna smanjena je na pet godina.</p><p>Optuženik je profesor tjelesnog odgoja na sjeverozapadu Hrvatske, a žrtva koju je zlostavljao je njegova osmogodišnja kći. Proglašen je krivim za četiri teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, jedno kazneno djelo zlouporabe djeteta mlađeg od petnaest godina i šest kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju. Neovlašteno je snimio više fotografija svoje osmogodišnje djevojčice, s vidljivo obnaženim dijelovima njenog tijela. Zatim je te fotografije spremio na mobitel. U tri navrata je njene slike slao drugoj osobi. Na mobitel je, također, spremao audio-video zapise s dječjom pornografijom i u dva navrata ih slao drugoj osobi. Osim toga, dodirivao je djevojčicu po spolnom organu.</p><p>Nameće se pitanje zbog čega mu je onda Vrhovni sud smanjio kaznu. Kako navode u priopćenju sa svojih službenih stranica, smatraju da prvostupanjski sud nije primjereno cijenio okolnosti o kojima ovisi vrsta i mjera kazne. Kako kažu, pravilno je cijenjena upornost optuženika i povećana kriminalna volja, ali niz olakotnih okolnosti nisu dovoljno uzete u obzir.</p><p>O kojim okolnostima se radi? Neosuđivan je, priznao je djela, iskazao je samokritičnost i iskreno žaljenje.</p><h2>'Olakotne okolnosti i pretežito dječja pornografija'</h2><p>Vrhovni sud navodi u obrazloženju presude da "po ocjeni optuženika kazna ima naglašen represivni karakter unatoč nizu olakotnih okolnosti, da je i prije pokretanja kaznenog postupka tražio liječničku pomoć, nije opstruirao kazneni postupak, izrazio je žaljenje zbog kaznenih djela, dok mu je stvarna kazna '... da više nikada neće vidjeti svoju kćer...".</p><p>U njegovu kaznu uračunato je vrijeme provedeno u istražnom zatvoru u kojem se i dalje nalazi, a uz kaznu je izrečena i sigurnosna mjera doživotne zabrane obavljanja djelatnosti u kojima dolazi u redoviti kontakt s djecom. Podsjetimo još jednom, on je profesor tjelesnog koji je bio zaposlen u školama.</p><p>Kako Vrhovni sud dalje objašnjava ublažavanje kazne?</p><p>Prema karakteru kaznenih djela, navode, pretežito je riječ o kaznenim djelima kojima se izravno ne napada spolni integritet djece (osim djela kada je kćer dodirivao po spolnom organu), nego je riječ o kaznenim djelima pornografije. Osim toga, utvrđena mu je dijagnoza pedofilije. Pojednostavljeno, kazna mu je smanjena zbog olakotnih okolnosti i jer se pretežito radi o dječjoj pornografiji, osim onoga kad ju je dirao po spolnom organu.</p><p>Javili smo se Đuri Sessi, predsjedniku Vrhovnog suda, i zamolili ga da nam prokomentira ovu odluku.</p><p>- Ja nisam sudio. Ne mogu vam to komentirati. Kazneno pravo nije moja uža specijalnost i presude svog suda ne mogu komentirati - rekao nam je Sessa.</p><p>U presudi se navodi kako se vijeće za mladež Vrhovnog suda koje je donijelo presudu sastojalo od suca Vrhovnog suda Ranka Marijana kao predsjednika vijeća te Melite Božičević-Grbić i Ileane Vinja kao članova vijeća.</p><h2>'Apsolutno sam zaprepaštena visinom kazne'</h2><p>Psihologinja i psihoterapeutkinja Gordana Buljan Flander je zgrožena presudom.</p><p>- Kao psihoteraputkinja koja sam radila s više od 1600 seksualno zlostavljane djece, apsolutno sam zaprepaštena visinom kazne i obrazloženjem presude. Posljedice seksualnog zlostavljanja vrlo često ostaju cijeli život. Vrlo često osoba mora ići u dugotrajne tretmane, a nerijetko ne uspije nikad uspostaviti uredne partnerske i roditeljske odnose. Posebno ukoliko nije prošla tretman i nije dobila podršku okoline. Poruka ove presude djevojčici je da to što joj je otac radio uopće nije toliko strašno pa ako se on zbog toga loše osjeća, onda je to njena krivnja i odgovornost. Dječja pornografija je seksualno zlostavljanje djeteta, posebno ako je riječ o incestu, a ako je slika poslana nekom drugom, svaki pogled na tu sliku predstavlja novo seksualno zlostavljanje tog djeteta. A to zlostavljanje je omogućio onaj koji je snimao i distribuirao - smatra Buljan Flander.</p><p>Zamolili smo Helencu Pirnat Dragičević, pravobraniteljicu za djecu, za komentar.</p><p>- Konkretan slučaj ni presudu ne mogu komentirati, no i ovom prilikom naglasila bih da je seksualno zlostavljanje i seksualno iskorištavanje djece jedan od najtežih oblika ugrožavanja djeteta i kršenja njegovih temeljnih prava. Na takva nedjela društvo mora reagirati brzo, učinkovito i cjelovitim pristupom, koji uključuje progon počinitelja, zaštitu djece žrtava i sprečavanje takvoga nasilja - navodi Pirnat Dragičević i dodaje da se u sudskoj praksi često vidi da se počinitelji puštaju da se brane sa slobode, da žrtva nema odgovarajuću zaštitu od počinitelja niti odgovarajuću pomoć i podršku, a nerijetko sama doživljava osudu okoline, stigmatizaciju pa i narušavanje privatnosti, što dodatno traumatizira žrtvu.</p><p>- Traumatiziranje se pojačava i kroz kazneni postupak, koji traje i po nekoliko godina. Kad napokon dođe do presude, za počinjenje spolnih delikata na štetu djece izriču se vrlo blage kazne, izrečene kazne zatvora zamjenjuju se radom za opće dobro ili uvjetnom kaznom, a ni sustav praćenja počinitelja i zaštite žrtve nije odgovarajuće uspostavljen - dodaje pravobraniteljica.</p><p>- Već godinama ukazujemo na to te predlažemo izmjene zakona i pooštravanje sankcija. Unatoč određenim značajnim pomacima u kaznenom zakonodavstvu koji su doveli do pooštravanja sankcija, i dalje ne možemo biti zadovoljni funkcioniranjem sustava zaštite djece od seksualnog nasilja - kaže nam Pirnat Dragičević.</p><h2>Obvezne edukacije sudaca</h2><p>Prema njoj, potrebno je uvesti obvezne edukacije sudaca koji donose odluke o kažnjavanju počinitelja seksualnog nasilja nad djecom.</p><p>- Edukacija je potrebna i zato da bi se ujednačila sudska praksa i onemogućilo donošenje presuda u kojima se interesi počinitelja stavljaju ispred interesa djece – žrtava seksualnih delikata. Bez jasne i snažne osude te promptnog i strogog kažnjavanja počinitelja seksualnog nasilja nad djecom ne može se postići zaštita djece, što je obveza države, društva i svih odraslih - naglašava pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević.</p><p>Ovo nije prvi slučaj zlostavljanja djece koji je podigao prašinu zbog upitnih odluka hrvatskog pravosuđa. Prije nekoliko dana mediji su prenijeli priču o muškarcu (49) koji je za seks s djetetom (14) dobio šest mjeseci zatvora. Djevojčica je zatrudnjela.</p><p>Sudac nadležnog Županijskog suda je muškarca s istoka Hrvatske zbog spolnog odnošaja s djetetom mlađim od 15 godina, točnije zbog spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, nepravomoćno osudio na 22 mjeseca zatvora. Međutim, ne mora provesti čak niti tih godinu i deset mjeseci iza rešetaka. Izrečena uvjetna kazna mu nalaže pola godine zatvora, a ostatak kazne je uvjet s trogodišnjim rokom kušnje. Tužiteljstvo je utvrdilo da je spolni odnos bio dobrovoljan iako je prema Kaznenom zakonu svaki odnos s djetetom mlađim od 15 godina kazneno djelo.</p>