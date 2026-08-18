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I ON SE OPROSTIO OD SPISATELJICE

Ovako je Rudan provocirala Vučića: 'Je li vam Putin dao pušku da se igrate ili ubijete?'

Piše 24sata,
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Ovako je Rudan provocirala Vučića: 'Je li vam Putin dao pušku da se igrate ili ubijete?'
Foto: Screenshot
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Rudan i Vučić gostovali su u emisiji 'Hit Tvit' 2019., a tada ga je spisateljica ostavila bez riječi...

Književnica Vedrana Rudan preminula je u 77. godini nakon borbe s teškom bolešću. Iza sebe je ostavila desetljeća kolumni, knjiga i javnih istupa po kojima je bila poznata daleko izvan Hrvatske. O bolesti je posljednjih godina govorila jednako otvoreno kao i o svemu drugome, često uz svoj prepoznatljiv crni humor. 

Tako je 2019. godine gostovala na Pink TV-u u emisiji 'Hit Tvit'. Ta snimka je ponovno postala viralna, a ona je tada razgovarala sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem

'Bockala' ga je pitanjima o Putinu, politici i o tome kako se nosi s pritiskom.

- Je li vam Putin dao pušku da se igrate ili da se ubijete? - pitala ga je.

- Kako bih vam rekao, ja mislim da je on to dao iz prijateljskih razloga, a da se igram i ubijam… Meni ovdje ne viču da sam samoubojica, ovdje mi viču da sam peder - on je odgovorio.

Zatim ga je pitala je li bolje biti peder ili samoubojica pa dodala je li samoubilački biti predsjednik Srbije.

- Ja ne mislim da je samoubilački - rekao je, a Rudan se nadovezala:

- Ali vaši doktori misle.

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Srpski predsjednik oprostio se porukom od Rudan. Vučić je izrazio sućut njezinoj obitelji, prijateljima i čitateljima te istaknuo osobine zbog kojih je Rudan godinama bila jedna od najprepoznatljivijih autorica u regiji. “S tugom sam primio vijest o smrti Vedrane Rudan. Njezine riječi nisu kucale prije ulaska, išle su pravo u srž. Umjela nas je nasmijati onda kada nam nije bilo do smijeha i izgovoriti ono što bi drugi radije prešutjeli”, poručio je Vučić.

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