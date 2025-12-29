Ovako su izgledali Petrinja i okolica nakon razornih potresa: Tisuće su ostale bez domova

Prvi petrinjski potres od 28. prosinca bio je magnitude 5.0 prema Richteru, no već idućeg dana, Baniju pogađa još jači potres koji je odnio osam ljudskih života. Petrinju je tog 29. prosinca u 12.29 sati zatresao potres magnitude 6.2 prema Richteru...
Pet godina nakon potresa koji je 29. prosinca 2020. zauvijek promijenio lice Banovine, Sisak, Petrinja i Glina su gradovi s novom perspektivom, potres je ostavio ruševine, strah i neizvjesnost, ali i – kako se s odmakom vidi, priliku koja je, unatoč teškoćama, u velikoj mjeri iskorištena.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Pet godina nakon potresa koji je 29. prosinca 2020. zauvijek promijenio lice Banovine, Sisak, Petrinja i Glina su gradovi s novom perspektivom, potres je ostavio ruševine, strah i neizvjesnost, ali i – kako se s odmakom vidi, priliku koja je, unatoč teškoćama, u velikoj mjeri iskorištena. |
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Pet godina nakon potresa koji je 29. prosinca 2020. zauvijek promijenio lice Banovine, Sisak, Petrinja i Glina su gradovi s novom perspektivom, potres je ostavio ruševine, strah i neizvjesnost, ali i – kako se s odmakom vidi, priliku koja je, unatoč teškoćama, u velikoj mjeri iskorištena.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
U prvim danima nakon razornog potresa magnitude 6,2 činilo se nezamislivim da će se razoreni gradski centri ikada vratiti životu. Crkve bez tornjeva, škole zatvorenih vrata, bolnice s improviziranim odjelima i tisuće ljudi bez doma postali su svakodnevica.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
No, upravo je razmjer katastrofe otvorio prostor za temeljitu, a ne kozmetičku obnovu – obnovu koja nije samo vratila staro stanje, nego izgradila bolje i sigurnije objekte.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Danas je Sisak grad obnovljenih bolničkih zgrada, suvremenije infrastrukture i jačeg zdravstvenog sustava. Opća bolnica “Dr. Ivo Pedišić” dobila je nove i statički sigurne objekte, modernu opremu i uvjete rada kakvi prije potresa nisu bili niti u planovima.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
U sisačkoj bolnici osjeća se novi polet koji dijele liječnici i bolničko osoblje pa od tamo redovito dolaze vijesti o uspješnim operativnim zahvatima kakvi se prije potresa nisu mogli obavljati.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Zdravstvena skrb, koja je u kriznim mjesecima funkcionirala zahvaljujući entuzijazmu i improvizaciji, sada se oslanja na obnovljene i novoizgrađene prostore, što je dugoročna dobit ne samo za Sisak, nego i za cijelu regiju.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
U županiji je izgrađeno 10 domova zdravlja, obnovljeno je 20 škola, izgrađene su četiri nove te se završava gradnja još jedne, gradi se studentski dom, podignuto je 45 višestambenih zgrada, a obnovljeno gotovo 300 kilometara cesta.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Slično je i u Petrinji, gdje je bio epicentar razaranja. Središte grada, nekad simbol potresa, danas se polako pretvara u simbol obnove - nove zgrade, obnovljene povijesne fasade i sigurnija infrastruktura stvaraju temelje za povratak života, gospodarstva i mladih obitelji.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Mnoge su obitelji i ovaj Božić dočekale u kontejnerima ili privremenom smještaju, jer većina obiteljskih kuća još uvijek čeka obnovu. Ipak, na stradalom području osjeća se optimizam, a završetak obnove najavljuje se do polovice 2027.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
U Donjim mokricama većina stradalih obiteljskih kuća još uvijek nije obnovljena, a ljudi žive u kontejnerima ili zamjenskim objektima. Ljudi u tom kraju čvrsti su i uporni, vjeruju kako će i oni uskoro useliti u nove domove.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
