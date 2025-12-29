Ovako su izgledali Petrinja i okolica nakon razornih potresa: Tisuće su ostale bez domova

Pet godina nakon potresa koji je 29. prosinca 2020. zauvijek promijenio lice Banovine, Sisak, Petrinja i Glina su gradovi s novom perspektivom, potres je ostavio ruševine, strah i neizvjesnost, ali i – kako se s odmakom vidi, priliku koja je, unatoč teškoćama, u velikoj mjeri iskorištena. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL