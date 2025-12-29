Obavijesti

Ovako su izgledali Petrinja i okolica nakon razornih potresa: Tisuće su ostale bez domova

Prvi petrinjski potres od 28. prosinca bio je magnitude 5.0 prema Richteru, no već idućeg dana, Baniju pogađa još jači potres koji je odnio osam ljudskih života. Petrinju je tog 29. prosinca u 12.29 sati zatresao potres magnitude 6.2 prema Richteru...
Posljedice razornog potresa u Petrinji i okolici
Pet godina nakon potresa koji je 29. prosinca 2020. zauvijek promijenio lice Banovine, Sisak, Petrinja i Glina su gradovi s novom perspektivom, potres je ostavio ruševine, strah i neizvjesnost, ali i – kako se s odmakom vidi, priliku koja je, unatoč teškoćama, u velikoj mjeri iskorištena. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
