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PIŠE: BOJANA MRVOŠ PLUS+

Ovako to ‘efikasno’ pravosuđe u našoj ‘efikasnoj’ državi radi...

Piše Bojana Mrvoš,
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Ovako to ‘efikasno’ pravosuđe u našoj ‘efikasnoj’ državi radi...
USKOK u domu gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Visoki kazneni sud potvrdio je presudu kojom je Branimir Glavaš osuđen na sedam godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991

Uskok demantira da je upao u kuću Viktora Šimunića, gradonačelnika Oroslavja, zato što već dugo istražuje istinu o sportskim savezima i načinu na koji troše novac svih nas. “Smeta im kad se govori istina, kad se ‘dela’ pošteno. Ja bum večeras mirno spal”, poručio je Šimunić, u čijem su domu istražitelji, između ostalog, uzeli mobitel njegove majke. “Mama treba dobivati nalaze iz bolnice, uzmu joj mobitel, stvaraju stres, za što su roditelji krivi?”, pitao se Šimunić kroz suze.

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Komentari 4
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Inženjer informatike iz Oroslavja, aktivist i lokalni vijećnik (1991.) naizgled je bio samo još jedan mladić iz Zagorja, sve dok 2021. nije objavio tajnu audio snimku koja je potresla hrvatsku političku scenu, a o kojoj je prvi ekskluzivno pisao Ivan Pandžić za 24sata
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