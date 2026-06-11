Ovako to ‘efikasno’ pravosuđe u našoj ‘efikasnoj’ državi radi...

Visoki kazneni sud potvrdio je presudu kojom je Branimir Glavaš osuđen na sedam godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991
PIŠE: BOJANA MRVOŠ PLUS+
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Uskok demantira da je upao u kuću Viktora Šimunića, gradonačelnika Oroslavja, zato što već dugo istražuje istinu o sportskim savezima i načinu na koji troše novac svih nas. “Smeta im kad se govori istina, kad se ‘dela’ pošteno. Ja bum večeras mirno spal”, poručio je Šimunić, u čijem su domu istražitelji, između ostalog, uzeli mobitel njegove majke. “Mama treba dobivati nalaze iz bolnice, uzmu joj mobitel, stvaraju stres, za što su roditelji krivi?”, pitao se Šimunić kroz suze.
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