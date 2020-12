Ovako trenutačno izgleda autocesta kod Male Kapele

Zbog niskih temperatura u Hrvatskoj posljednjih dana i crvenog meteoalarma na nekim područjima pao je snijeg. Pripazite na poledicu i skliske ceste

<p>U Lici, Gorskom kotaru i dijelu središnje Hrvatske mjestimice pada snijeg, povremeno i ledena kiša.</p><p>Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje, a zbog magle vidljivost je smanjena ponegdje na cestama u unutrašnjosti. Zbog niskih temperatura moguća je i poledica., upozorava HAK. <br/> <br/> Na sjevernom Jadranu puše jaka bura, povremeno sa olujnim udarima. Zimski su uvjeti na većini državnih cesta u Lici, uključujući dionicu državne ceste DC1 Vaganac-Korenica-Udbina-Gračac-Knin. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i na put ne kreću bez zimske opreme.</p><h2>Snijeg pao i u Rijeci </h2><p>Riječko područje u srijedu ujutro pokrio je snježni nanos. Kod Labina puše umjerena do jaka bura čak do 91 km/h, dok uz obalu Istre pada kiša, a u Umagu je već palo 8 mm, javlja portal <a href="https://www.istramet.hr/vijesti/na-ucki-cicariji-i-dijelu-labinstine-pada-snijeg-pahulje-leprsaju-i-u-rijeci/?fbclid=IwAR2K8hLy7N1Xrqj4RyMSjELolGw_scs7gBc4YpA-wzFz5mUPqGDtaDeUXeo" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Istramet</a>. </p><p> U središnjoj Istri ima slabog snijega i kiše, dok snijeg uz stvaranje pokrivača pada na većem dijelu Ćićarije te na Učki, te u dijelu Labinštine. </p><h2>Oborine u Hrvatskoj</h2><p>Na Jadranu nas očekuje povremena kiša, potkraj dana i veća količina. Snijega će biti većinom u gorju, no uz kišu će od sredine dana biti i u dijelu središnje Hrvatske! Snijeg će padati većinom zapadnije od Zagreba, u Gorskom kotaru i Lici, dok će u istočnim područjima ostati uglavnom suho, uz tek malo kiše i to vjerojatnije u četvrtak, javlja <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a581750/Stize-snijeg-olujni-vjetar-obilna-kisa-moguce-bujicne-poplave.html" target="_blank">N1</a>. </p><p>Duž obale će biti najkišovitije u danima pred nama, osobito u Dalmaciji, i u unutrašnjosti i duž obale i na otocima, gdje lokalno može pasti više od 100 litara kiše po metru četvornom, što može rezultirati bujičnim i urbanim poplavama.</p><p>Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjereno i jako, moguće i olujno jugo, na sjevernom dijelu bura, uglavnom podno Velebita s olujnim udarima. Temperatura zraka između -3 i 3, na Jadranu najniža jutarnja od 3 do 8, prema jugu i malo viša, a najviša dnevna između 7 i 13 °C.</p>