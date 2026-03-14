Ovčarka Luna spasila je život nestalom čovjeku: 'To joj je prva akcija. Jako je sposobna!'

Već je padao mrak u Erdutu kada su umorni mještani i vatrogasci počeli gubiti nadu da će pronaći muškarca nestalog u nepristupačnoj šikari uz Dunav. Satima su ga tražili i dozivali, čak su dignute i bespilotne letjelice, no nije bilo nikakvih znakova da je čovjek živ i gdje se nalazi. A onda je na teren došla ekipa K9 osječke Hrvatske gorske službe spašavanja i iz kombija je istrčala mlada nizozemska ovčarka Luna. Nakon što je njen vodič i voditelj K9 tima HGSS Osijek Hrvoje Domazetović pregledao teren i dobio upute o nestaloj osobi, Luni je samo rekao 'traži' i pas je spremno otrčao u gusto šipražje.

"Bio je to doista nepristupačan teren, zarastao u šipražje, na strmoj nizbrdici prema Dunavu. Luna je odmah utrčala u to i nisam je vidio sve dok nije počela lajati. Bio je to znak da je pronašla čovjeka, a nije prošlo ni 20-tak minuta. Vani je bilo jako hladno, padala je susnježica i puhao je jak vjetar, no Lunu to nije omelo. Čak joj je vjetar donio mirise" govori Domazetović dodajući kako je to bio prvi Lunin pronalazak čovjeka otkako je postala službeno licencirani potražni pas.

Da sreća bude veća, čovjek je pronađen živ, uspješno je izvučen s tog terena i medicinski zbrinut. Da ga Luna nije pronašla, potraga bi bila obustavljena i on zasigurno ne bi preživio ledenu noć na otvorenom.

Belgijska ovčarka Luna sudjeluje u potrazi za nestalim djetetom | Foto: HGSS/PIXSELL

"Luna je poseban pas. Stara je dvije i pol godine i dolazi iz hrvatske uzgajivačnice koja se bavi uzgojem radnih vrsta pasa. Imala je dva mjeseca kada je ušla u program treninga jer se s njima počinje vrlo rano raditi. Pas mora biti minimalno 18 mjeseci star da bi mogao izaći na testiranje za licencu. Najčešće su psi od 2 do 4 godine starosti spremni za potrage. Luna tu malo prednjači jer je licencu dobila s 20 mjeseci starosti, što samo naglašava njenu nadarenost i spremnost za ovakve zadatke" kaže nam Domazetović dodajući kako u HGSS-u pas ne mora biti određene rase, ali odabiru pasmine koje imaju izražene nagone, a to su ovčari. Oni su prijateljski nastrojeni ljudima, vole raditi s ljudima i imaju naglašen plijenski nagon.

"Luna je jako sposobna i nabrijana za raditi. U travnju je dobila licencu i već sudjelovala u nekoliko potraga. Pronalazak čovjeka u Erdutu njen je prvi uspjeh iako se uspješnim terenom smatraju i one potrage na kojima pas pretraži teren i ništa ne nađe jer to znači da na tom području nema tražene osobe. Ono što bi 30-tak osoba pretraživalo 2-3 sata, pas pretraži za sat, a to je za njega veliki napor i stres" ističe Domazetović dok Luna oko njega skakuće tražeći svoju igračku ili novi zadatak. Za sada se pokazalo da su upravo psi najučinkovitiji u potragama za ljudima jer oni zađu i tamo gdje čovjek ne može.

"Radim u Kopačkom ritu kao rendžer i Luna ide samnom na posao. Navikla se kretati samostalno po nepoznatom terenu, a vodiču je cilj da mu pas ima što veći radijus kretanja. Ona je dobar dio vremena traženja izvan mog vidokruga. Ne smeta joj ni loše vrijeme ni mrak, čak štoviše, Lunin njuh najbolje radi po mraku, kada se mirisi spuštaju prema tlu" kaže Hrvoje i ističe kako u jednoj potrazi pas puno prehoda, čak 40 do 60 hektara, što je njima jako naporno, kako za hodanje, tako i za rad nosom.

Pretraživanje strmine Erduta bila je Luni osma potraga. Osječki GSS ima još jednog psa, Lotu, a do nedavno su imali i Maxa koji je otišao 'u mirovinu'.

"Max je isto moj pas. To je belgijski ovčar koji ima 15 godina. Bio je vrlo uspješan u svojoj karijeri; imao je šest pronalazaka i puno izlazaka na terene. On bi još radio, ali ne može više hodati" dodaje Hrvoje. Luna i Max se jako dobro slažu. Luna je maza, igračka za cijelu obitelj. Obožava ljude i svima će prići da ju maze. Posebno voli kolege iz stanice.

"Ona ne trpi mirovanje. S njom se radi i kondicijski i kroz razne zadatke i traženja. Najviše voli kad joj se članovi GSS-a Osijek sakriju pa ih ona mora tražiti.

"Jednom mjesečno nalazimo se s kolegama iz ostalih stanica GSS-a i treniramo sa svim psima. Tako su svi naši psi navikli na sve terene i možemo jedni drugima uskakati u pomoć" dodaje Domazetović koji svojoj Luni ponekad skuha i pravi domaći obrok, inako ona voli i suhu hranu, a posebno hrenovke.