Ovdje ljudi, zna se, šute i trpe kako god ih se ošamari

Piše Jasmina Sarić Čedić,
Čitanje članka: 1 min
I umjesto da pomogne svojim građanima, i da im olakša borbu postojanja u ovoj državi gdje je sve važnija tema od dobrobiti stanovništva, aktualna vlast primjenjuje dobro okušani model dodatnog cijeđenja i guljenja kože s leđa

Još samo malo više od dva tjedna i stiže nam svima novogodišnji dar od Vlade. Poskupljenje struje. Tako će već istanjeni novčanici hrvatskih građana postati još tanji, a odricanja i veća nego što su bila. Ako za neke koji su se već odrekli praktički svega uopće i mogu biti veća.

