Ovdje se ovoliko vojske nije okupilo od 1979. Ako izbjeglice krenu neće imati gdje

Egipat pojačava svoju vojnu prisutnost na Sinajskom poluotoku dok Izrael nastavlja s novom vojnom operacijom s ciljem osvajanja grada Gaze, što u Kairu izaziva strah da bi moglo doći do još većeg raseljavanja Palestinaca iz već razorene i osiromašene obalne enklave.

Prema izvještajima, Egipat je rasporedio do 40.000 vojnika u sjevernom dijelu Sinaja, s oklopnim vozilima i protuzračnom obranom u blizini južne granice s Gazom.

Foto: Mahmoud Issa

Ovi potezi uslijedili su zbog zabrinutosti Kaira da bi planirana izraelska vojna operacija protiv Gaze mogla raseliti otprilike milijun Palestinaca – polovicu ukupnog stanovništva Gaze – prema južnom dijelu pojasa, čime bi se povećala mogućnost da izbjeglice pređu u Sinaj.

Crvena linija

- Egipat je tijekom cijelog rata između Hamasa i Izraela više puta ponovio da je iznenadan priljev Palestinaca na Sinajski poluotok ‘crvena linija’ za egipatsku vladu - izjavila je Kristin Ronzi, analitičarka za Bliski istok i Sjevernu Afriku u obavještajnoj tvrtki RANE, za The New Arab.

- Uoči prethodnih izraelskih operacija u Pojasu Gaze, poput operacija u Rafahu u svibnju 2024., Egipat je pojačao sigurnost granice i izgradio ograđenu sigurnosnu zonu u pripremi za mogući iznenadni priljev Palestinaca iz Gaze - dodala je Ronzi.

Proširene izraelske vojne operacije za zauzimanje grada Gaze ponovno su potaknule ove zabrinutosti u Kairu, osobito zato što neke procjene sugeriraju da bi do milijun Palestinaca moglo biti raseljeno.

Foto: Ammar Awad

Nicholas Heras, viši direktor za strategiju i inovacije u institutu New Lines, također je istaknuo da je egipatsko vodstvo „duboko zabrinuto“ da bi izraelske akcije u Gazi mogle uzrokovati da veliki broj Palestinaca pobjegne u Sinaj.

- Egipatski predsjednik Abdel Fattah el-Sisi bio je pod ogromnim, ali tihim pritiskom Izraelaca, a često i Amerikanaca, da riješi izraelsku humanitarnu dilemu u Gazi prihvaćanjem milijuna Palestinaca u Egipat - rekao je Heras za The New Arab.

Scenarij u kojem bi Gaza bila depopulirana, a stanovnici Gaze prisiljeni na ulazak u Egipat, doveo bi do velikog pritiska egipatske vlade od strane vlastitog stanovništva, što bi vrlo vjerojatno destabiliziralo Egipat.

Kristin Ronzi iz RANE istaknula je kako će najnoviji izraelski vojni nalozi za evakuaciju unutar pojasa vjerojatno potaknuti Palestince da se presele prema središnjim i južnim dijelovima pojasa.

Foto: Ammar Awad

To bi, zauzvrat, vrlo vjerojatno povećalo broj raseljenih Palestinaca u blizini prijelaza Rafah i mogućnost da neki pokušaju prijeći u Sinaj.

- Takav bi scenarij mogao dovesti do nasilnih sukoba između egipatskih sigurnosnih snaga i Palestinaca koji pokušavaju prijeći u Egipat, što bi izazvalo domaći otpor među egipatskom populacijom koja podržava Palestince - rekla je Ronzi.

No Egipat nije u poziciji da podrži veliki broj Palestinaca koji pokušavaju ući u zemlju jer bi to izgledalo kao koordinirani napor s Izraelom da se depopulira Pojas Gaze, a to bi dodatno opteretilo egipatske resurse u trenutnim ekonomskim poteškoćama Egipta.

Ako odu nikada se neće vratiti

Arapske zemlje u okruženju našle su se pod udarima i kritikama zašto ne žele prihvatiti Palestince koje Izrael svakodnevno ubija i izglađnjuje. I Palestinci i države, uključujući Egipat pravdaju svoju odluku tezom da iste seknude kada Palestinci napuste pojas Gaze, Izrael im neće dozvoliti povratak, a takve ideje sve se češće mogu naći u izjavama glavnih ratnih jastrebova u Tel Avivu, Itamara Ben-Gvirra i Bezlalela Smotriča.