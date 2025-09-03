Obavijesti

News

TRAGEDIJA

Crna statistika: Od početka rata u Gazi više od 21.000 djece ima neki oblik invaliditeta...

Piše HINA,
Foto: Hatem Khaled

Oko 45.500 djece je pretrpjelo "ozljede uzrokovane ratom, dodaje UN-ov odbor sastavljen od stručnjaka koji se dva puta godišnje sastaju u Ženevi

UN-ov Odbor za prava osoba s invaliditetom (CRPD) u srijedu je objavio da najmanje 21.000 djece u Pojasu Gaze pati od nekog oblika invaliditeta kao posljedice rata između Izraela i Hamasa koji traje skoro dvije godine.

Oko 45.500 djece je pretrpjelo "ozljede uzrokovane ratom, dodaje UN-ov odbor sastavljen od stručnjaka koji se dva puta godišnje sastaju u Ženevi.

CRDP ističe da Izrael mora primijeniti posebne mjere kako bi zaštitio hendikepiranu djecu od napada i provoditi protokole o evakuaciji stanovništva, imajući u vidu i hendikepirane osobe.

U protivnom, smatra CRDP, izraelski pozivi na evakuaciju u Gazi "često ne stižu" do osoba koje pate od oštećenja sluha ili vida, što "evakuaciju čini nemogućom".

Stručnjaci ukazuju na još jedan problem vezan uz evakuaciju, a to je da su "osobe s invaliditetom prisiljene bježati u opasnim i nedostojanstvenim uvjetima, poput puzanja po pijesku ili blatu bez pomagala za kretanje".

Osobe koje pate od nekog stupnja invaliditeta, ističe CRDP, također nesrazmjerno pate od nestašice hrane, pitke vode i nedostatka sanitarnih uvjeta te ovise o drugima kako bi preživjeli.

Odbor je izjavio da je obaviješten da je od početka rata 7. listopada 2023. do 21. kolovoza 2025. ozlijeđeno najmanje 157.114 osoba, od kojih je više od 25 posto u opasnosti od doživotnog invaliditeta.

Hamas je 7. listopada napao ruralne zajednice i sudionike glazbenog festivala na jugu Izraela. Izrael je 13. listopada započeo kopnene operacije u Gazi, a 21. listopada je pokrenuo sveobuhvatnu operaciju zauzimanja palestinske enklave.

OSTALO

