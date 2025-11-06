Ove hrabre heroine bit će na čelu Kolone: 'I mi smo branile Vukovar, ovo je velika čast...'

Moj zaručnik je ubijen 21. studenoga 1991. godine nakon zarobljavanja. Saznala sam to tek godinama kasnije, od jednog ranjenika koji je bio s njim. Nisam mogla otići do njega, bolnica je bila pod neprekidnim granatiranjem, a ja sam tad radila danju i noću s ranjenicima. Tek nakon rata doznala sam što se dogodilo, rekla nam je Mirjana Semenić Rutko.

