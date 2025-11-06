Obavijesti

OBLJETNICA PADA GRADA PLUS+

Ove hrabre heroine bit će na čelu Kolone: 'I mi smo branile Vukovar, ovo je velika čast...'

Piše Luka Safundžić,
Ove hrabre heroine bit će na čelu Kolone: 'I mi smo branile Vukovar, ovo je velika čast...'

U srcu nam je i dalje tuga, a ovo je priznanje da smo bile tamo, kaže heroina koja se s muškim kolegama rame uz rame borila u obrani grada

Moj zaručnik je ubijen 21. studenoga 1991. godine nakon zarobljavanja. Saznala sam to tek godinama kasnije, od jednog ranjenika koji je bio s njim. Nisam mogla otići do njega, bolnica je bila pod neprekidnim granatiranjem, a ja sam tad radila danju i noću s ranjenicima. Tek nakon rata doznala sam što se dogodilo, rekla nam je Mirjana Semenić Rutko.

Nicolierova majka uoči pogreba: Ne želim zastave HOS-a, BBB-a, Torcide, Tigrova. Ovo je sprovod
SPROVOD U ČETVRTAK

Nicolierova majka uoči pogreba: Ne želim zastave HOS-a, BBB-a, Torcide, Tigrova. Ovo je sprovod

Obitelj je posebno naglasila da ne želi navijačke zastave, bengalske baklje ni obilježja udruga ili navijačkih skupina poput BBB-a, Torcide, Armade, Tigrova, HOS-a, Paukova ili Gromova
Sa službenog YouTubea Sabora uklonjena snimka skandaloznog okruglog stola o Jasenovcu...
GOVORILI DA JE TO BIO RADNI LOGOR...

Sa službenog YouTubea Sabora uklonjena snimka skandaloznog okruglog stola o Jasenovcu...

Okrugli stol pod nazivom "Znanstveni pristup istraživanju žrtava Jasenovca" održan je 28. listopada, održavanje ovog događaja u Saboru odmah je izazvalo brojne kritike...
Huligani su tjerali i čovjeka koji je 1991. branio Vukovar: 'Branio sam svoju domovinu Hrvatsku'
ZNAČI LI IM TO IŠTA?

Huligani su tjerali i čovjeka koji je 1991. branio Vukovar: 'Branio sam svoju domovinu Hrvatsku'

Marko Veselinović iz splitske Prosvjete je 1991. kao policajac branio Vukovar. Smireno je razgovarao sa crnokošuljašima koji su upali na priredbu, nije ih se bojao. Želio je zaštititi djecu

