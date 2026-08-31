Ove srijede super dar za sve čitatelje 24sata: Edukativni poster za školarce

Kreću pripreme za početak nove školske godine. Kako bi povratak u školu protekao bez muke, svim čitateljima u srijedu 2. rujna darujemo edukativni poster.

Na posteru školarci mogu pronaći praktične podsjetnike i zanimljive sadržaje koji će im biti korisni u učenju i svakodnevnom snalaženju tijekom cijele školske godine. Tako mališani uz ovaj super poster mogu zapisati raspored sati za prijepodnevnu i poslijepodnevnu nastavu. Za one malo zaboravljivije, tu je i pregled rimskih brojeva, tablica množenja, brojevna crta te mjere za masu, kako bi matematika bila što lakša. Osim toga, na posteru se nalazi i pregled padeža koji će pomoći u lakšem savladavanju hrvatskog jezika. A kako je važno da djeca znaju kome se obratiti u nepredvidivim situacijama, na posteru su navedeni i hitni telefonski brojevi.

Zato ove srijede 2.9. požuri na tisak i kupi svoj primjerak dnevnih novina.