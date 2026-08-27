Svim krajnjim kupcima u Novom Zagrebu obustavit će se isporuka tople vode od 7. do 19. rujna 2026. godine
Ovi dijelovi Zagreba će zbog radova biti bez tople vode. Neki je neće imati do mjesec dana
Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže obustavit će se isporuka tople vode krajnjim kupcima u naseljima Špansko, Malešnica, Gajnice i Stenjevec od 31. kolovoza 2026. do 1. rujna 2026., dok će dio naselja Malešnica bez isporuke biti do 21. rujna 2026. godine. Svim krajnjim kupcima u Novom Zagrebu obustavit će se isporuka tople vode od 7. do 19. rujna 2026. godine.
HEP-Toplinarstvo provodi radove na projektu „Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba“, sufinanciranom bespovratnim sredstvima Europske unije, zbog kojih je nužno privremeno obustaviti isporuku toplinske energije krajnjim kupcima.
U razdoblju od 31. kolovoza do 21. rujna obustavit će se isporuka toplinske energije u naselju Malešnica krajnjim kupcima na adresama: Ulica Ante Topića-Mimare 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 61, 63 i 65; Ulica Zvonimira Furtingera 1 i 3, Ulica Drage Ivaniševića 2, 2A, 4, 6, 8, 10, 10A, 12, 14, 7 i 9, Ulica Dubravka Ivančana 2 i 4, Ulica Ivane Brlić Mažuranić 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ,24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 i 42; Ulica Donje Vrapče 53, 55, 58, 60 i 62; Ulica Janka Matka 1, 3, 2, 4, 6, 8 i 10; Ulica Milivoja Matošeca 1, 3, 5, 7, 9 i 11; Prosenička ulica 8, 10 i 12 te Dječjeg vrtića Malešnica i Osnovne škole Malešnica.
Sve informacije o terminima obustava isporuke tople vode krajnji kupci pravovremeno mogu saznati putem web stranice HEP-Toplinarstva www.hep.hr/toplinarstvo u rubrici Krajnji kupci - Bez toplinske energije.
Krajnje kupce i građane grada Zagreba molimo za strpljenje i razumijevanje tijekom provođenja radova, jer će po završetku radova isporuka toplinskom energijom biti pouzdanija i kvalitetnija.
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