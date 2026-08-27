Obavijesti

News

Komentari 0
OBNOVA, SANACIJE

Ovi dijelovi Zagreba će zbog radova biti bez tople vode. Neki je neće imati do mjesec dana

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Ovi dijelovi Zagreba će zbog radova biti bez tople vode. Neki je neće imati do mjesec dana
Ilustracija: Istok Zagreba ostao bez grijanja, arhivske fotografije | Foto: Borna Filic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Svim krajnjim kupcima u Novom Zagrebu obustavit će se isporuka tople vode od 7. do 19. rujna 2026. godine

Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže obustavit će se isporuka tople vode krajnjim kupcima u naseljima Špansko, Malešnica, Gajnice i Stenjevec od 31. kolovoza 2026. do 1. rujna 2026., dok će dio naselja Malešnica bez isporuke biti do 21. rujna 2026. godine. Svim krajnjim kupcima u Novom Zagrebu obustavit će se isporuka tople vode od 7. do 19. rujna 2026. godine.

HEP-Toplinarstvo provodi radove na projektu „Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba“, sufinanciranom bespovratnim sredstvima Europske unije, zbog kojih je nužno privremeno obustaviti isporuku toplinske energije krajnjim kupcima.

PROBLEMI Zbog puknuća vrelovoda u ZG-u dio naselja nema toplu vodu
Zbog puknuća vrelovoda u ZG-u dio naselja nema toplu vodu

U razdoblju od 31. kolovoza do 21. rujna obustavit će se isporuka toplinske energije u naselju Malešnica krajnjim kupcima na adresama: Ulica Ante Topića-Mimare 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 61, 63 i 65; Ulica Zvonimira Furtingera 1 i 3, Ulica Drage Ivaniševića 2, 2A, 4, 6, 8, 10, 10A, 12, 14, 7 i 9, Ulica Dubravka Ivančana 2 i 4, Ulica Ivane Brlić Mažuranić 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ,24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 i 42; Ulica Donje Vrapče 53, 55, 58, 60 i 62; Ulica Janka Matka 1, 3, 2, 4, 6, 8 i 10; Ulica Milivoja Matošeca 1, 3, 5, 7, 9 i 11; Prosenička ulica 8, 10 i 12 te Dječjeg vrtića Malešnica i Osnovne škole Malešnica.

Sve informacije o terminima obustava isporuke tople vode krajnji kupci pravovremeno mogu saznati putem web stranice HEP-Toplinarstva www.hep.hr/toplinarstvo u rubrici Krajnji kupci - Bez toplinske energije.

Krajnje kupce i građane grada Zagreba molimo za strpljenje i razumijevanje tijekom provođenja radova, jer će po završetku radova isporuka toplinskom energijom biti pouzdanija i kvalitetnija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Kad mu se kći ubila, sišao je s uma. I tada je naredio masakr'
UZELA NJEGOV PIŠTOLJ

'Kad mu se kći ubila, sišao je s uma. I tada je naredio masakr'

Ratko Mladić je obožavao svoju kćer Anu. Ona je bila mlada, studirala je medicinu, a onda se iznenada ubila. Navodno jer je saznala da joj je otac monstrum koji je naredio ubojstvo njezinog dečka
Više od 800 stranaca nestalo u Nepalu. MVEP: 'U katastrofi nema hrvatskih državljana'
IZ MINUTE U MINUTU

Više od 800 stranaca nestalo u Nepalu. MVEP: 'U katastrofi nema hrvatskih državljana'

Vlasti su u pomoć pozvale spasioce iz Kine i Indije. Nepalski ministar vanjskih poslova rekao je da preliminarni izvještaji pokazuju kako je do poplava možda došlo nakon što je potres izazvao lavinu.
FOTO VIDI SE IZ SVEMIRA Ovo je šteta od bujice u Nepalu. Traže preko 300 ljudi i turista
NEPAL I TIBET

FOTO VIDI SE IZ SVEMIRA Ovo je šteta od bujice u Nepalu. Traže preko 300 ljudi i turista

Najmanje 31 osoba je poginula, a stotine turista smatraju se nestalima nakon što su goleme iznenadne poplave prohujale selima u Nepalu. Dramatične snimke prikazuju vodenu bujicu kako udara na granici Nepala i Kine. Očekuje se da će broj žrtava i dalje rasti.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026