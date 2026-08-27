Ovi žohari mogli bi spašavati unesrećene pod ruševinama!

Divovski žohari uskoro bi mogli dobiti potpuno novu ulogu. Umjesto izazivanja straha, mogli bi pomagati u spašavanju ljudi zatrpanih nakon potresa ili urušavanja zgrada. Istraživači sa Sveučilišta Queensland i Sveučilišta New South Wales razvili su takozvane "paraborgs", žohare kiborge opremljene minijaturnim uređajima za ubrizgavanje lijekova i kamerama.

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Pokretanje videa... VIDEO Kiborg žohari | Video: 24sata/Reuters

Ideja je da se kukce pošalje u uske i teško dostupne prostore ispunjene ruševinama, gdje bi mogli pružiti osnovnu medicinsku pomoć unesrećenima prije nego što do njih stignu spasilačke ekipe.

Znanstvenici su za istraživanje koristili divovske podzemne žohare iz sjevernog Queenslanda, koji su među najtežim vrstama žohara na svijetu. Na njihova tijela pričvrstili su male naprtnjače u kojima se nalaze cilindri sa štrcaljkama i kamere.

Istraživači smatraju da su upravo žohari prikladni za ovakvu zadaću jer se mogu kretati po vrlo zahtjevnom terenu, otporni su i troše vrlo malo energije. Takve bi sposobnosti bilo teško postići klasičnim robotima slične veličine.

Foto: UNIVERSITY OF QUEENSLAND

U budućnosti bi "paraborgs" mogli doći do ljudi do kojih spasitelji ne mogu odmah doprijeti te im, primjerice, dostaviti lijek ili drugu osnovnu medicinsku pomoć.

Ipak, tehnologija je još daleko od stvarne primjene. Potrebna su dodatna testiranja kako bi se riješili problemi poput kretanja po složenom terenu, gubitka signala unutar urušenih objekata i sigurnosti samog postupka ubrizgavanja.

Otvara se i pitanje etike. Pravila za istraživanja na kukcima još nisu standardizirana, no istraživači navode da su žohari tijekom istraživanja držani u prikladnim uvjetima te su povremeno hranjeni suhim listovima eukaliptusa i jabukama.

Ako se tehnologija pokaže uspješnom, ovi neobični "medicinski žohari" jednog bi dana mogli postati dio spasilačkih timova - i ući tamo gdje ljudi i roboti jednostavno ne mogu.

Uz korištenje AI-ja*