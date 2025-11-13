Obavijesti

Ovim filmom Bačić vabi vlasnike stanova da ih daju državi na upravljanje! Biste li vi pristali?

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: < 1 min
Do kraja godine će ići pozivi i vlasnicima i potencijalnim najmoprimcima. Vlada nudi vlasnicima stanova da ih preuzmu, isplate im najamnine unaprijed, a građani bi za te stanove plaćali jeftiniji najam. Evo računice

Ministar graditeljstva Branko Bačić je odlučio napraviti promotivni film kako bi pozvao što više ljudi koji imaju prazne stanove da ih prepuste na upravljanje državi. Radi se o programu priuštivog stanovanja. Vlada je zamislila da s jedne strane aktivira prazne privatne stanove, a s druge omogući priuštivi najam. Bačić je rekao na Vladi da će do kraja godine ići poziv i vlasnicima stanova, ali i najmoprimcima kako bi se napravile liste. 

Puno detalja u odnosu na ono iz javne rasprave nije naveo. Ukratko, uvjet je za vlasnike je da im je stan prazan više od dvije godine. U Vladi procjenjuju da je 600.000 praznih stambenih jedinica, a 236.000 osoba je u potrebi priuštivog najma. 

Vlasnik bi s državnom agencijom APN sklopio ugovor, primjerice na pet godina. Dobio bi 60 posto vrijednosti najamnine odmah, a 40 posto nakon proteka pola razdoblja. Svu brigu o stanu preuzima APN.

Najmoprimci bi pak plaćali zaštićenu najamninu koja ne prelazi 30 posto prihoda kućanstva.

Na primjeru stana od 60 kvadrata u Zagrebu, to znači da bi vlasnik za pet godina dobio za njega 39.600 eura. Četveročlana obitelj s prihodom od 2000 eura bi plaćala najamninu 450 eura, a APN bi pokrivao 210 eura do tržišne najamnine.

