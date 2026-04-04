Ovo je američki helikopter koji je pogođen u napadu u Kuvajtu

Helikopter američke vojske tipa CH-47F Chinook oštećen je u kampu Buehring u Kuvajtu, a prema neslužbenim informacijama, riječ je o napadu dronom kamikazom za koji se sumnja da potječe iz Irana. U incidentu nije bilo ozlijeđenih. Fotografije s mjesta događaja pokazuju oštećenja, posebno na području pilotske kabine i prednjeg dijela letjelice. Vidljiva su i oštećenja na rotorskom sustavu.

Chinook je jedan od najvažnijih teških transportnih helikoptera u američkoj vojsci, namijenjen prijevozu vojnika, opreme i logističkih zaliha.

Upravo zbog svoje uloge, ovakva oštećenja predstavljaju značajan operativni gubitak.

Kamp Buehring smatra se jednim od ključnih američkih vojnih uporišta u Kuvajtu, iz kojeg se koordiniraju i podupiru operacije u regiji. Napad na letjelicu unutar takvog kompleksa dodatno ukazuje na ranjivost vojne infrastrukture na sve učestalije napade bespilotnim letjelicama.

Ovakvi dronovi relativno su jeftini, ali mogu prouzročiti veliku štetu, osobito kada pogode ciljeve poput vojnih zrakoplova.