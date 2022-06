'Ovo je apsolutno neprihvatljivo i za osudu. Takvo ponašanje se ne može opravdati baš nikako'

Vađenje na to da im je smjestila politička konkurencija, što jest veliki problem jer se obavještajni aparat ne koristi da bi se zaštitilo građane da se obračunaju s korupcijom nego za obračun s političkom konkurencijom, ali s druge strane, kakvi diletanti morate biti da u jeku političke kampanje nasjednete na neku Milicu i Aleksandru iz Srbije? To su smiješni tipovi. I to samo pokazuje koliko smo mi, koji smo stvarna prijetnja HDZ-a, kroz cijelo ovo vrijeme čisti, bez ikakvih oraha u džepovima kad se ne mogu s nama sedam godina obračunati, poručio je Mostov Nikola Grmoja komentirajući seks skandal u Splitu u kojem su sudjelovali najbliži suradnici Ivice Puljka, koji se natječe ponovno za funkciju gradonačelnika Splitu, a to su njegov zamjenik Bojan Ivošević i Luka Baričić, koji je bio gradski vijećnik Centra.

Na pitanje je li moralno s pozicije političke moći snubiti Milicu i Aleksandru od kojih je jedna maloljetna, Grmoja naglašava da tu nema nikakvih dvojbi.

- Naravno da nije, to je apsolutno neprihvatljivo i ne znam kako Puljak i Dalija Orešković mogu ovako nešto braniti. Argument im je da je HDZ kriminalan, to znamo, ali vi se nudite kao alternativa. Imamo s jedne strane diletantsku ljevicu i korumpirani HDZ i Keruma s druge strane. Niti jedni niti drugi nisu rješenje ni za Split ni za Hrvatsku. Most je u Splitu, posebno nakon ove afere, spreman pobijediti - poručio je.

Podsjetimo, zastupnica Centra Dalija Orešković stala je u obranu svojih stranačkih kolega ocijenivši ih neozbiljnim i nezrelim dripcima, a osudivši HDZ i njegove satelite za namještaljku, kao i one političare koji se kunu u vjeru, Crkvu, domoljublje i moralne vrijednosti, a varaju žene za licemjerstvo.

Ponašanje splitskog dvojca osudio je i Socijaldemokrat, inače i potpredsjednik Sabora, Davorko Vidović.



- Ne može se ovo opravdati ni na koji način. To govori o tome koliko je politika u Hrvatskoj kompromitirana i tko sve ulazi u nju. Oni koji su pripremili sačekušu su dno dna, ali i oni koji su u nju upali. Način na koji su to komunicirali je ispod svake razine i to govori zašto je tako niska razina povjerenja u politiku, političare, političke institucije. Ovo je nešto što treba s najdubljom indignacijom osuditi kao nešto što je nedopustivo - poručio je

