Ovo je čovjek osumnjičen da je ubio vlastitog oca kod Karlovca

Mještane Mrežničke Varoši u Dugoj Resi u srijedu prijepodne potreslo je stravično ubojstvo. Policija je uhitila Marijana P. (40), kojeg sumnjiče da je u dvorištu obiteljske kuće nožem usmrtio oca Antona (61).

U četvrtak nešto prije podneva policajci su priveli osumnjičenog na ispitivanje u Državno odvjetništvo.

Prema neslužbenim informacijama, doznajemo da su otac i sin posljednjih godina bili u lošem odnosu te su se prepirali.

No što je 40-godišnjaka nagnalo da u srijedu oko 10.30 sati posegne za nožem i usmrti oca u dvorištu između njihove stare i nove kuće, u kojoj inače iznajmljuju apartmane, za sada nije poznato.

Susjeda: Čula sam da mu je prerezao vrat

- Strašno me je to potreslo. Odmah nakon događaja čula sam da je Marijan nožem zaklao oca u dvorištu, prerezao mu je vrat. Jako me to pogodilo, nisam mogla k sebi doći. Ovo je inače mirno naselje, ovdje nema nasilja i ubojstava, pa me ovo baš jako pogodilo. Ne znam što se među njima događalo - rekla nam je jučer potresena susjeda obitelji.

- Od oca je navodno tražio novac i odlazio u kafić što je, kako se priča po mjestu, bio predmet njihovih dugogodišnjih svađa. Čuli smo da je nedavno dobio posao. Navodno je radio jedan dan, dobio dnevnicu i idućeg se dana više nije pojavio na poslu - dodaje.

Članovi obitelji u kojoj se dogodio zločin nisu htjeli ništa komentirati. Inače je obitelj, roditelji i njihova dva sina, živjela u staroj kući, dok su u novoj kući turistima iznajmljivali apartmane.