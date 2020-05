Ubojstvo šokiralo Dugu Resu: Svom je ocu prerezao vrat?

U dvorištu obiteljske kuće Marijan P. (40) nožem je usmrtio oca Antona (61). Prema neslužbenim informacijama, doznajemo da su otac i sin posljednjih godina bili u lošem odnosu te su se prepirali. No što je 40-godišnjaka nagnalo da u srijedu oko 10.30 sati posegne za nožem i usmrti oca u dvorištu između njihove stare i nove kuće, u kojoj inače iznajmljuju apartmane, za sada nije poznato.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI: 'Marijan je bio dobar i povučen'

Odmah po prijavi, na mjestu događaja intervenirali su policija i Hitna pomoć.

Mogli su samo utvrditi muškarčevu smrt, dok su njegova sina uhitili odmah na mjestu događaja.

- Strašno me je to potreslo. Odmah nakon događaja čula sam da je Marijan nožem zaklao oca u dvorištu, prerezao mu je vrat. Jako me to pogodilo, nisam mogla k sebi doći. Ovo je inače mirno naselje, ovdje nema nasilja i ubojstava, pa me ovo baš jako pogodilo. Ne znam što se među njima događalo - govori nam potresena susjeda obitelji. Dodaje da je Marijan dulje bio nezaposlen.

- Od oca je navodno tražio novac i odlazio u kafić što je, kako se priča po mjestu, bio predmet njihovih dugogodišnjih svađa. Čuli smo da je nedavno dobio posao. Navodno je radio jedan dan, dobio dnevnicu i idućeg se dana više nije pojavio na poslu - tvrdi susjeda.

Foto: Kristina Štebul-Fabac/PIXSELL

Članovi obitelji u kojoj se dogodio zločin nisu htjeli ništa komentirati. Inače je obitelj, roditelji i njihova dva sina, živjela u staroj kući, dok su u novoj kući turistima iznajmljivali apartmane.

Događajem su potreseni i Marijanovi poznanici i prijatelji, koji ga opisuju kao dobrog i povučenog, no nisu znali da je imao problema u obitelji, nikad im se nije povjeravao.

- U ovom trenutku mogu samo reći da se provodi očevid. Motive ovoga događaja utvrđivat ćemo tijekom istrage. U daljnjem tijeku istrage bit će potrebno provesti dokazne radnje obdukcije, fiziološko kemijskog vještačenja s ciljem utvrđivanja djela i počinitelja. Prema za sada dostupnim saznanjima, nemamo očevidaca ovoga događaja, osim počinitelja. Počinitelj je uhićen odmah po zaticanju na mjestu događaja i nije pružao otpor - rekao je Dubravko Skolan, zamjenik županijske državne odvjetnice u Karlovcu, koji je i rukovodio očevidom.

Foto: Kristina Štebul-Fabac/PIXSELL

Dodao je da nije poznato je li sin bio pod utjecajem alkohola.

- Naloženo je vađenje njegove krvi i ona će biti vještačena u Centru za kriminalistička vještačenja da se vidi stanje njegove ubrojivosti u trenutku događaja. Na mjestu događaja pronađen je i nož, koji je predmet vještačenja s ciljem utvrđivanja materijalnih tragova, da se utvrde DNK tragovi koji bi mogli povezati predmet s počiniteljem, odnosno tragove sa žrtve. U ovom trenutku je poznato da nije bilo kaznenog prijavljivanja niti žrtve niti počinitelja za nasilje u obitelji ili djela koja upućuju na nasilje, a još treba utvrditi jesu li bili prekršajno evidentirani - rekao je Dubravko Skolan.