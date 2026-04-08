Ovo je deset iranskih zahtjeva za konačan kraj rata

Iran je Trumpu predstavio deset uvjeta koji se moraju ispuniti kako bi došlo do trajnog kraja rata
Iransko sigurnosno vijeće potvrdilo je prekid vatre na dva tjedna. Dodali su da će pregovori početi u Islamabadu u petak.
- Ovi će pregovori započeti u Islamabadu uz potpuno nepovjerenje prema američkoj strani, a Iran će za ove pregovore odvojiti dva tjedna. Ovo vrijeme može se produžiti dogovorom stranaka - navodi iranska strana.
Iran je Trumpu predstavio deset uvjeta koji se moraju ispuniti kako bi došlo do trajnog kraja rata:
Jamstvo da Iran više neće biti napadan
Trajni prekid rata, a ne samo primirje
Prestanak izraelskih napada u Libanonu
Ukinuće svih američkih sankcija Iranu
Prestanak svih regionalnih borbi protiv iranskih saveznika
Iran bi ponovno otvorio Hormuški tjesnac
Iran bi uveo naknadu od 2 milijuna dolara po brodu koji prolazi Hormuzom
Iran bi ove naknade dijelio s Omanom
Iran bi uspostavio pravila za siguran prolazak kroz Hormuz
Iran bi prihode od naknada za Hormuz koristio za obnovu, a ne za reparacije
