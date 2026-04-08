Ovo je deset iranskih zahtjeva za konačan kraj rata

Iransko sigurnosno vijeće potvrdilo je prekid vatre na dva tjedna. Dodali su da će pregovori početi u Islamabadu u petak.

- Ovi će pregovori započeti u Islamabadu uz potpuno nepovjerenje prema američkoj strani, a Iran će za ove pregovore odvojiti dva tjedna. Ovo vrijeme može se produžiti dogovorom stranaka - navodi iranska strana.

Iran je Trumpu predstavio deset uvjeta koji se moraju ispuniti kako bi došlo do trajnog kraja rata:

Jamstvo da Iran više neće biti napadan

Trajni prekid rata, a ne samo primirje

Prestanak izraelskih napada u Libanonu

Ukinuće svih američkih sankcija Iranu

Prestanak svih regionalnih borbi protiv iranskih saveznika

Iran bi ponovno otvorio Hormuški tjesnac

Iran bi uveo naknadu od 2 milijuna dolara po brodu koji prolazi Hormuzom

Iran bi ove naknade dijelio s Omanom

Iran bi uspostavio pravila za siguran prolazak kroz Hormuz

Iran bi prihode od naknada za Hormuz koristio za obnovu, a ne za reparacije