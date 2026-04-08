Obavijesti

News

Komentari 0
Ovo je deset iranskih zahtjeva za konačan kraj rata

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: X/Screenshoot

Iran je Trumpu predstavio deset uvjeta koji se moraju ispuniti kako bi došlo do trajnog kraja rata

Iransko sigurnosno vijeće potvrdilo je prekid vatre na dva tjedna. Dodali su da će pregovori početi u Islamabadu u petak.

 - Ovi će pregovori započeti u Islamabadu uz potpuno nepovjerenje prema američkoj strani, a Iran će za ove pregovore odvojiti dva tjedna. Ovo vrijeme može se produžiti dogovorom stranaka - navodi iranska strana.

NA DVA TJEDNA Trump pristao obustaviti bombardiranje i napade na Iran
Trump pristao obustaviti bombardiranje i napade na Iran

Iran je Trumpu predstavio deset uvjeta koji se moraju ispuniti kako bi došlo do trajnog kraja rata:

Jamstvo da Iran više neće biti napadan
Trajni prekid rata, a ne samo primirje
Prestanak izraelskih napada u Libanonu
Ukinuće svih američkih sankcija Iranu
Prestanak svih regionalnih borbi protiv iranskih saveznika
Iran bi ponovno otvorio Hormuški tjesnac
Iran bi uveo naknadu od 2 milijuna dolara po brodu koji prolazi Hormuzom
Iran bi ove naknade dijelio s Omanom
Iran bi uspostavio pravila za siguran prolazak kroz Hormuz
Iran bi prihode od naknada za Hormuz koristio za obnovu, a ne za reparacije

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Trump pristao na primirje. Iranci: Povukao se i pristao je na naše uvjete za prekid vatre
IZ MINUTE U MINUTU

Trump pristao na primirje. Iranci: Povukao se i pristao je na naše uvjete za prekid vatre

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je rekao da bi „cijeli" Iran mogao biti „uništen" u utorak navečer. "Cijela zemlja mogla bi biti uništena u samo jednoj noći, a ta bi noć vrlo lako mogla biti sutra", rekao je Trump na konferenciji za novinare, prenosi agencija France Presse.
Trumpova jeziva poruka: 'Cijela civilizacija će umrijeti večeras!'
'NIKAD SE NEĆE VRATITI'

Trumpova jeziva poruka: 'Cijela civilizacija će umrijeti večeras!'

Čitava civilizacija će večeras umrijeti i nikada se više neće vratiti. Ne želim da se to dogodi, ali vjerojatno hoće, napisao je Donald Trump
Ovo je soba čelnice Samobora prije uređenja od 75.000 eura: 'Nisu oštećenja bila problem...'
FOTOGRAFIJE NEREDA

Ovo je soba čelnice Samobora prije uređenja od 75.000 eura: 'Nisu oštećenja bila problem...'

Čelnica Samobora Petra Škrobot potrošila je 75.000 eura na dizajnerski novi ured, a pravdala je to oštećenjima i ruganjem izgledu ureda...Osim toga, grad ima minus od 8 mil. eura: 'To je zbog velikog ciklusa investicija'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026