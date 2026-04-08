Trump pristao obustaviti bombardiranje i napade na Iran

Trump je ranije Iranu dao rok do 20 sati u utorak po washingtonskom vremenu - odnosno 2 sata ujutro po srednjoeuropskom - da ponovno otvori Hormuški tjesnac, ključan za globalnu opskrbu naftom. U protivnom je zaprijetio uništenjem "čitave jedne civilizacije". Trump je rekao da je razgovarao s čelnicima Pakistana, koji je bio glavni posrednik između Washingtona i Teherana i koji je tražio dvotjedno primirje u iranskom ratu.

"Na temelju razgovora s premijerom Šehbazom Šarifom i feldmaršalom Asimom Munirom iz Pakistana, u kojima su zatražili da obuzdam razornu silu koja je večeras poslana na Iran, i pod uvjetom da Islamska Republika Iran pristane na POTPUNO, NEPOSREDNO i SIGURNO OTVARANJE Hormuškog tjesnaca, pristajem obustaviti bombardiranje i napade na Iran na razdoblje od dva tjedna", napisao je Trump na društvenim mrežama.

„Ovo će biti dvostrano PRIMIRJE“, rekao je Trump.

Dužnosnik Bijele kuće rekao je da je Iran također pristao na privremeni prekid vatre, prenio je CNN.

Trump je isto tako rekao da je SAD primio prijedlog od Irana u 10 točaka i da "vjeruje da je to izvediva osnova za pregovore".

Pakistanski premijer Šarif u utorak je zatražio od Trumpa da za dva tjedna produži rok koji je nametnuo Iranu za otvaranje Hormuškog tjesnaca.

"Kako bi diplomacija mogla odraditi svoje, iskreno tražim od predsjednika Trumpa da produži rok za dva tjedna", napisao je Šarif u objavi na X-u. Istovremeno je zatražio od "iranske braće" da otvore Hormuški tjesnac na odgovarajuće razdoblje od dva tjedna kao gestu dobre volje.