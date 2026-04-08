Komentari 0
Trump pristao obustaviti bombardiranje i napade na Iran

Piše HINA,
Trump pristao obustaviti bombardiranje i napade na Iran
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da je pristao "obustaviti bombardiranje i napade na Iran na razdoblje od dva tjedna", pod uvjetom da Teheran pristane na potpuno otvaranje Hormuškog tjesnaca, prenose agencije

Trump je ranije Iranu dao rok do 20 sati u utorak po washingtonskom vremenu - odnosno 2 sata ujutro po srednjoeuropskom - da ponovno otvori Hormuški tjesnac, ključan za globalnu opskrbu naftom. U protivnom je zaprijetio uništenjem "čitave jedne civilizacije". Trump je rekao da je razgovarao s čelnicima Pakistana, koji je bio glavni posrednik između Washingtona i Teherana i koji je tražio dvotjedno primirje u iranskom ratu.

"Na temelju razgovora s premijerom Šehbazom Šarifom i feldmaršalom Asimom Munirom iz Pakistana, u kojima su zatražili da obuzdam razornu silu koja je večeras poslana na Iran, i pod uvjetom da Islamska Republika Iran pristane na POTPUNO, NEPOSREDNO i SIGURNO OTVARANJE Hormuškog tjesnaca, pristajem obustaviti bombardiranje i napade na Iran na razdoblje od dva tjedna", napisao je Trump na društvenim mrežama.

„Ovo će biti dvostrano PRIMIRJE“, rekao je Trump.

više od 25 zastupnika Demokrati traže smjenu Trumpa zbog velikih prijetnji Iranu
Demokrati traže smjenu Trumpa zbog velikih prijetnji Iranu

Dužnosnik Bijele kuće rekao je da je Iran također pristao na privremeni prekid vatre, prenio je CNN.

Trump je isto tako rekao da je SAD primio prijedlog od Irana u 10 točaka i da "vjeruje da je to izvediva osnova za pregovore".

Pakistanski premijer Šarif u utorak je zatražio od Trumpa da za dva tjedna produži rok koji je nametnuo Iranu za otvaranje Hormuškog tjesnaca.

"Kako bi diplomacija mogla odraditi svoje, iskreno tražim od predsjednika Trumpa da produži rok za dva tjedna", napisao je Šarif u objavi na X-u. Istovremeno je zatražio od "iranske braće" da otvore Hormuški tjesnac na odgovarajuće razdoblje od dva tjedna kao gestu dobre volje.

Komentari 0
Trump pristao na primirje. Iranci: Povukao se i pristao je na naše uvjete za prekid vatre
Trump pristao na primirje. Iranci: Povukao se i pristao je na naše uvjete za prekid vatre

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je rekao da bi „cijeli” Iran mogao biti „uništen” u utorak navečer. "Cijela zemlja mogla bi biti uništena u samo jednoj noći, a ta bi noć vrlo lako mogla biti sutra", rekao je Trump na konferenciji za novinare, prenosi agencija France Presse.
Trumpova jeziva poruka: 'Cijela civilizacija će umrijeti večeras!'
Trumpova jeziva poruka: 'Cijela civilizacija će umrijeti večeras!'

Čitava civilizacija će večeras umrijeti i nikada se više neće vratiti. Ne želim da se to dogodi, ali vjerojatno hoće, napisao je Donald Trump
Ovo je soba čelnice Samobora prije uređenja od 75.000 eura: 'Nisu oštećenja bila problem...'
Ovo je soba čelnice Samobora prije uređenja od 75.000 eura: 'Nisu oštećenja bila problem...'

Čelnica Samobora Petra Škrobot potrošila je 75.000 eura na dizajnerski novi ured, a pravdala je to oštećenjima i ruganjem izgledu ureda...Osim toga, grad ima minus od 8 mil. eura: 'To je zbog velikog ciklusa investicija'

