Ovo je DP-ova lista zahtjeva teška 22 mil. eura. Ako ih HDZ sve odbije, raspada se većina...

Kako su 24sata ekskluzivno i najavila, Domovinski pokret je podnio sedam amandmana na rebalans državnog proračuna. Zajedno su teški skoro 22 milijuna eura. Ovo je nastavak tenzija u vladajućoj koaliciji. U Domovinskom pokretu su nam rekli da su nezadovoljni što ih kao najveće koalicijske partnere iz HDZ-a i Vlade nisu konzultirali pri sastavljanju rebalansa. Amandmani su lista želja koji su uvjet Domovinskog pokreta za potporu rebalansu proračuna. Ako rebalans ne bi bio izglasan sa barem 76 zastupnika, to bi značilo da Vlada više nema potporu većine u Saboru.

- Prije nego je rebalans proračuna došao na Vladu, HDZ nije konzultirao Domovinski pokret kao najvažnijeg koalicijskog partnera. Tražena su mišljenja i prijedlozi ministarstava, pa tako i ona koje vode naši ministri, ali postoje i politički prioriteti i normalno bi bilo da se raspravljalo o tome s Domovinskim pokretom - objašnjava sugovornik iz stranke zašto moraju ići sa amandmanima.

Najveći zahtjev DP-a oduzima 10 milijuna eura Ministarstvu kulture, a daje ga Ministarstvu poljoprivrede koji vodi DP-ov ministar za potpore poljoprivrednim gospodarstvima za vlastite skladišne kapacitete za žitarice i uljarice. Zatim žele prenamjenu šest milijuna eura iz Ministarstva financija ministarstvu demografije koje vodi drugi DP-ov ministar i to za sufinanciranje kupnje vozila sa sedam i više sjedala za obitelji s četvero i više djece. Ta mjera je prvi puta uvedena ove godine, a stranka traži još više novca.

Predsjednik DP-a i potpredsjednik Sabora Ivan Penava osobno traži dva milijuna više za Lučku upravu Vukovar za proširenje za 130 vezova, a taj novac bi uzeo Operativno-tehničkom centru za nadzor telekomunikacija.

Uzeli bi dodatno iz Ministarstva kulture, programa za plesne i scenske programe 1,55 milijuna eura i dali ga kao potpore mljekarima, te 1,4 milijuna eura od Instituta za vode bi preusmjerili opet Ministarstvu poljoprivrede za potpore proizvođačima proizvoda sa zaštićenom oznakom izvornosti ili zemljopisnog podrijetla.

Pola milijuna eura DP želi uzeti Agenciji za zaštitu osobnih podataka, a preusmjeriti u franjevački samostan i župu Gospe Sinjske u Sinju, koja sudjeluje u organizaciji komemoracija kod Husine jame. Skoro pola milijuna eura, točnije 466.000 eura predlažu iz Državnog zavoda za statistiku preusmjeriti za za obnovu crkve Župe sv. Petra i Pavla i župnog dvora u Gvozdu.

HDZ sada čekaju pregovori s koalicijskim partnerom i pokušaj pronalaska kompromisa. DP bi vjerojatno popustio za neke stavke, ali ako bi im odbili sve ili većinu, Vlada više neće imati potporu svih njihovih zastupnika.