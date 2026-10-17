Ovo je heroj koji je zaustavio ubojicu djece. Kćeri mu idu u tu školu: 'Ne osjeća se kao junak'

Kaylub Giamanco, 36-godišnji stolar iz Benda u američkoj saveznoj državi Oregon, zaustavio je napad u osnovnoj školi Silver Rail, prema navodima policije i njegove obitelji. Njegov brat Kyle potvrdio je medijima da je Giamanco u četvrtak čuo pucnjavu dok se vraćao s posla na stanku za ručak. U napadu su poginuli troje djece i učitelj, a još dvoje ljudi teško je ozlijeđeno.

Giamanco je otac dviju učenica škole. Njegov brat rekao je da nije bio u blizini škole kako bi pokupio kćeri, kako su nagađali neki korisnici društvenih mreža, nego se vozio kući. Kad je čuo pucnjeve s ulice i vidio naoružanog tinejdžera kako ulazi u školsku zgradu, izašao je iz vozila i potrčao prema školi. Imao je dozvolu za skriveno nošenje oružja.

Prema Kyleovim riječima, Giamanco je napadača pratio hodnikom do učionice za učenike s posebnim obrazovnim potrebama. Ondje je 16-godišnjak navodno počeo pucati, a Giamanco ga je u učionici usmrtio. Policajci su stigli u 13.02, tri minute nakon prvog poziva hitnoj službi, a dispečeri su ih obavijestili da je napadač već zaustavljen. Tinejdžer je na mjestu preminuo.

U napadu su poginula tri učenika u dobi od pet, osam i 11 godina te učitelj. Dvoje ozlijeđenih, 54-godišnji učitelj i sedmogodišnji učenik, ostali su u kritičnom stanju u bolnici St. Charles. Kyle je rekao da je njegova obitelj bliska s obitelji ozlijeđenog djeteta, koje je u invalidskim kolicima i oporavlja se nakon hitne operacije.

- Ne osjeća se kao heroj. Ne može izbaciti djecu iz glave i osjeća krivnju jer nije spasio više ljudi – rekao je Kyle Giamanco o svom bratu.

Kaylub Giamanco odbio je javno govoriti o događaju, a njegov brat rekao je da se teško nosi s onim što je vidio. Policija Benda, policija savezne države Oregon i FBI nastavili su istragu u školi, uključujući analizu balistike i razgovore sa svjedocima. Škole u školskom okrugu Bend-La Pine u petak su ostale zatvorene, dok su stanovnici održali bdjenja za žrtve.

*uz korištenje AI-ja