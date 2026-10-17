Kaylub Giamanco, 36-godišnji stolar, ubio je naoružanog tinejdžera, nakon što je čuo pucnjavu kraj škole. Nažalost, napadač je već ubio troje djece
Ovo je heroj koji je zaustavio ubojicu djece. Kćeri mu idu u tu školu: 'Ne osjeća se kao junak'
Kaylub Giamanco, 36-godišnji stolar iz Benda u američkoj saveznoj državi Oregon, zaustavio je napad u osnovnoj školi Silver Rail, prema navodima policije i njegove obitelji. Njegov brat Kyle potvrdio je medijima da je Giamanco u četvrtak čuo pucnjavu dok se vraćao s posla na stanku za ručak. U napadu su poginuli troje djece i učitelj, a još dvoje ljudi teško je ozlijeđeno.
Giamanco je otac dviju učenica škole. Njegov brat rekao je da nije bio u blizini škole kako bi pokupio kćeri, kako su nagađali neki korisnici društvenih mreža, nego se vozio kući. Kad je čuo pucnjeve s ulice i vidio naoružanog tinejdžera kako ulazi u školsku zgradu, izašao je iz vozila i potrčao prema školi. Imao je dozvolu za skriveno nošenje oružja.
Prema Kyleovim riječima, Giamanco je napadača pratio hodnikom do učionice za učenike s posebnim obrazovnim potrebama. Ondje je 16-godišnjak navodno počeo pucati, a Giamanco ga je u učionici usmrtio. Policajci su stigli u 13.02, tri minute nakon prvog poziva hitnoj službi, a dispečeri su ih obavijestili da je napadač već zaustavljen. Tinejdžer je na mjestu preminuo.
U napadu su poginula tri učenika u dobi od pet, osam i 11 godina te učitelj. Dvoje ozlijeđenih, 54-godišnji učitelj i sedmogodišnji učenik, ostali su u kritičnom stanju u bolnici St. Charles. Kyle je rekao da je njegova obitelj bliska s obitelji ozlijeđenog djeteta, koje je u invalidskim kolicima i oporavlja se nakon hitne operacije.
- Ne osjeća se kao heroj. Ne može izbaciti djecu iz glave i osjeća krivnju jer nije spasio više ljudi – rekao je Kyle Giamanco o svom bratu.
Kaylub Giamanco odbio je javno govoriti o događaju, a njegov brat rekao je da se teško nosi s onim što je vidio. Policija Benda, policija savezne države Oregon i FBI nastavili su istragu u školi, uključujući analizu balistike i razgovore sa svjedocima. Škole u školskom okrugu Bend-La Pine u petak su ostale zatvorene, dok su stanovnici održali bdjenja za žrtve.
*uz korištenje AI-ja
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