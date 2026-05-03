Ovo je iranski plan kojeg Donald Trump ne želi prihvatiti

Iran je ponudio novi prijedlog u 14 točaka Sjedinjenim Američkim Državama u najnovijem diplomatskom koraku prema postizanju trajnog kraja rata.

Odgovarajući na novi prijedlog u subotu, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ga proučava, ali nije siguran može li postići dogovor s Iranom, dan nakon što je izrazio nezadovoljstvo prethodnom ponudom Teherana poslanom preko posrednika, Pakistana, piše Al Jazeera.

Pokretanje videa... 00:50 Trump: 'Dobro nam ide. Čim rat završi, cijene benzina će pasti' | Video: 24sata/Reuters

Kasno u četvrtak, Teheran je poslao prijedlog Pakistanu, koji je nedavno uspio navesti dvije strane na dogovor o prekidu vatre. Prema navodima iranske novinske agencije Tasnim, plan od 14 točaka sastavljen je kao odgovor na američki plan od devet točaka.

Novi prijedlog poziva na jamstva protiv budućih napada, povlačenje američkih snaga iz okolice Irana, oslobađanje zamrznute iranske imovine vrijedne milijarde dolara te ukidanje sankcija, ratnu odštetu, prekid svih neprijateljstava, uključujući ona u Libanonu, te „novi mehanizam za Hormuški tjesnac“.

Iran, koji su SAD i Izrael također napali prošlog lipnja, traži jamstvo protiv buduće agresije. Izrael je prethodno ciljao iranske nuklearne znanstvenike i provodio kampanje sabotaže njihovih nuklearnih postrojenja.

Teheran također zahtijeva da mu se, kao potpisniku Ugovora o neširenju nuklearnog oružja (NPT), zajamči pravo na obogaćivanje uranija, no Trump je nuklearno pitanje postavio kao „crvenu liniju“. Iran traži da ukidanje desetljećima starih sankcija, koje su razorile njegovo gospodarstvo, bude dio bilo kakvog sporazuma. Plovidba tjesnacem i zahtjevi za ratnom odštetom ostale su sporne točke u pregovorima.

Foto: Stringer

Prema izvješću iranske državne televizije IRIB, zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Gharibabadi nakon dostave prijedloga izjavio je:

„Loptica je sada na strani Sjedinjenih Država; moraju odabrati put diplomacije ili nastavak konfrontacijskog pristupa.“

Detalji plana:

Druga faza: Prijedlog predviđa povratak Irana obogaćivanju uranija na 3,6 posto nakon vremenskog ograničenja, u skladu s načelom „nulte zalihe“.

Međusobno nenapadanje: Plan uključuje obvezu SAD-a i Izraela da se suzdrže od napada na Iran i njegove saveznike u zamjenu za iransko suzdržavanje od pokretanja udara.

Očuvanje infrastrukture: Prijedlog odbacuje demontažu nuklearne infrastrukture ili uništavanje iranskih postrojenja.

Ukidanje sankcija: Uključuje postupno oslobađanje zamrznutih sredstava.

Treća faza: Teheran predlaže ulazak u strateški dijalog s arapskim susjedima i izgradnju sigurnosnog sustava koji bi obuhvaćao cijeli Bliski istok.